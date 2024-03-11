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Fransa'nın Güneydoğusunu Vuran Şiddetli Fırtına: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Kayıp

Fransa'nın güneydoğusunu vuran şiddetli fırtına, su baskınlarına neden oldu ve üç kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Dört kişinin kayıp olduğu bildirilirken, bölgedeki sekiz yer için turuncu kodlu uyarı verildi. Fırtına, Gard bölgesinde bir ailenin su baskınına yakalanmasına ve başka bir köyde iki Belçikalı yolcunun hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 13:50
Fransa'nın Güneydoğusunu Vuran Şiddetli Fırtına: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Kayıp

Fransa'nın güneydoğusunu vuran şiddetli fırtına, özellikle Gard bölgesinde felakete sebep oldu. Su baskınlarına yakalanan bir ailenin üç ferdi hayatını kaybederken, dört kişi hala kayıp durumda. Yaşanan felakette yetkililer, sekiz farklı bölge için turuncu kodlu uyarılar vererek vatandaşları uyardı. 

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ardeche ve Gard bölgelerinde kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla 35 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Fırtına sebebiyle yaşanan trajedide kaybolan dört kişiyi bulmak için 300'den fazla kurtarma görevlisi görevlendirildi.

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