İsrail’de İstihbarat Şefi’nden istifa: “Savaşın acısını sonsuza dek taşıyacağım”

İsrail Askeri İstihbarat Şefi Tümgeneral Aharon Haliva, 7 Ekim saldırıları öncesinde, komutasında bulunan istihbarat biriminin görevini yerine getiremediği gerekçesiyle istifa etti. Haliva, “Savaşın acısını sonsuza dek taşıyacağım. Sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırıyorum” şeklinde konuşarak istifasını sundu.

Haliva, bu hamlesi ile İsrail ordusunda istifa kararı alan ilk üst düzey askeri isim oldu. Haliva’nın bu kararı almasının arkasında, istihbaratın Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim 2023'teki saldırı hazırlıklarını fark edememesi yer alıyor.