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İsrail Güvenlik Bakanı'ndan tartışmalı açıklama: "Hapishanelere daha fazla terörist almaya gerek yok! İnfaz edelim

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, hapishanelerin aşırı kalabalık olduğunu belirterek Filistinli esirler için ek gözaltı yerleri inşa edilmesini savunduğu skandal açıklamalar tartışma yarattı.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 00:58
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 00:58
İsrail Güvenlik Bakanı'ndan tartışmalı açıklama: "Hapishanelere daha fazla terörist almaya gerek yok! İnfaz edelim

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sosyal medya üzerinden yaptığı skandal açıklama büyük tepki çekti. Ben-Gvir, hapishanelerin aşırı kalabalık olduğunu belirterek Filistinli esirler için ek gözaltı yerlerinin inşa edilmesini savundu.

"Savaş Konseyi'nin İran'ın füzelerine karşılık vermediğini gördü ve başını kaldırarak bize, birçok askerin yaralanmasına neden olan tehlikeli bir saldırı düzenledi." ifadelerini kullanan Ben-Gvir, sınırlı saldırı döneminin sona ermesi ve Savaş Kabinesi'nin feshedilmesi çağrısında bulundu.

Ben-Gvir'in açıklamaları, İsrail'de ve uluslararası platformlarda büyük tartışma yarattı. Ancak henüz Savaş Kabinesi ya da Başbakan Binyamin Netanyahu'dan herhangi bir resmi yanıt gelmedi

gazze

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