İsrail'in Filistin'deki saldırılarına karşı uluslararası tepkiler artıyor: Binlerce masum yaşamını kaybetti

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, uluslararası alanda büyük tepki topluyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Gazze'deki saldırılarda 30 binden fazla masum sivil yaşamını kaybederken, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda ise 485 Filistinli öldü.



Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırıların, can kaybı ve yaralı sayısında keskin bir artışa yol açtığı belirtiliyor. ABD ve uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail'in saldırılarına karşı güçlü bir şekilde tepki gösterirken, Filistinli sivillerin yaşam hakkının korunması için çağrılar yapılıyor