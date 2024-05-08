İsrail’in topçu atışları, Refah’ta belediye binasını vurdu

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre İsrail, Refah kentine hem havadan hem de topçu atışlarıyla saldırıyor. Kentin birçok noktasına saldırılar düzenleyen İsrail, bugün Refah’taki belediye binasını hedef aldı. İfade edilene göre İsrail ordusu, topçu atışları ile binaya aralıksız şekilde saldırdı.

Saldırı nedeniyle ise belediye binasında büyük bir yangın çıktı ve binayla birlikte çevresinde bulunan yapılar da ciddi biçimde hasar aldı.

İsrail sivillerin evlerini hedef alıyor

Diğer yandan İsrail uçakları, sivillerin evini hedef almaya devam ediyor. Refah'ın kuzeydoğusunda yer alan Abdulal ailesinin evi de İsrail güçleri tarafından vuruldu.

Refah'ın orta bölümünde yer alan bir eve düzenlenen saldırıda ise bir Filistinli daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.