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TÜBİTAK yüksek maaşlı personel alımı yapıyor! Başvuruda KPSS şartı aranmayacak

TÜBİTAK 236 çalışan alımı için başvuru süresi uzatıldı. Başvuru sırasında KPSS şartı aranmayacak. İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 19.05.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 21:55
TÜBİTAK yüksek maaşlı personel alımı yapıyor! Başvuruda KPSS şartı aranmayacak

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın kamuya duyurular sayfasında yayınlanan ilanda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesine Ankara ile Gebze’de istihdam edilmesi kapsamında araştırmacı, teknik ve destek personeli ünvanı personel alımına yönelik başvurularının uzatıldığı bildirildi. Adaylar, 21 Mayıs 2024'e kadar başvuruda bulunabilirler.

TÜBİTAK Personel Alımında İllere Göre Kontenjanlar

TÜBİTAK yüksek maaşlı personel alımı yapıyor

Başvuru Tarihi

TÜBİTAK çalışanı alımına başvurular 13 Mayıs – 21 Mayıs 2024 tarihlerinin arasında https://kariyer.tubitak.gov.tr ​​üzerinden yapılabilecek.

TÜBİTAK yüksek maaşlı personel alımı yapıyor

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