TÜBİTAK yüksek maaşlı personel alımı yapıyor! Başvuruda KPSS şartı aranmayacak

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın kamuya duyurular sayfasında yayınlanan ilanda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesine Ankara ile Gebze’de istihdam edilmesi kapsamında araştırmacı, teknik ve destek personeli ünvanı personel alımına yönelik başvurularının uzatıldığı bildirildi. Adaylar, 21 Mayıs 2024'e kadar başvuruda bulunabilirler.

TÜBİTAK Personel Alımında İllere Göre Kontenjanlar





Başvuru Tarihi

TÜBİTAK çalışanı alımına başvurular 13 Mayıs – 21 Mayıs 2024 tarihlerinin arasında https://kariyer.tubitak.gov.tr ​​üzerinden yapılabilecek.



