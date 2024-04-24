İsrail medyası: “Ordu Refah’a girmek için hazırlık yapıyor”

İsrail resmi televizyonu KAN, İsrail’in yakın bir zamanda Refah’ı işgal etmek için hazırlıklara başladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Refah’ta yaşayan 1 milyondan fazla Filistinliyi bölgeden tahliye etmeyi planlıyor.

Televizyonun iddiasına göre, Refah’ta yaşayan Filistinliler için Gazze'nin güneyi ve orta bölümünde binlerce çadır kuruldu. İsrail medyasının aktarmış olduğu bilgilere göre, Refah’taki insanların tahliyesinin 4 ya da 5 hafta kadar sürmesi bekleniyor.

İsrail Refah planını revize etmiş

KAN tarafından paylaşılan haberde yer alan bilgilere göre, İsrail, ABD’nin çekinceleri nedeniyle, Refah’a saldırı planları üzerinden 4 kez revizede bulundu. İddialara göre ABD, sivillerin zarar görmemesi için başlangıçta kara operasyonlarına karşı duruyordu, ancak bunun gerekli olduğu konusunda İsrail ile anlaştı. Ayrıca ABD’nin Tel Aviv ile birlikte ortak bir operasyon odası kurma aşamasında olduğu da iddia edilen bilgiler arasında yer alıyor.

ABD’nin Refah’a saldırı planlarında ‘uyumlu’ davranması için, İran’a yapılan misilleme saldırılarının da sınırlı tutulmuş olduğu bilgisi verildi.