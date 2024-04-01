İsrail, Şifa Hastanesi’ni tamamen yıkarak yerle bir etti

İsrail ordusu, yaklaşık 14 gündür Şifa Hastanesi’ne saldırılarını sürdürüyordu. Bugün (1 Nisan) hastaneyi tamamen yerle bir ederek yıkan İsrail, geride onlarca ölüm bırakarak bölgeden çekildi. Şifa Hastanesi’ne ait tüm binalar yakılıp yıkılırken, zaten hizmet dışı bırakılmış olan hastane tamamen etkisiz hale getirildi. İsrail güçleri, bölgeden çekilirken Şifa Hastanesi’ne ait kalıntıları ise ateşe verdi.

Çok sayıda ölü var

İsrail’in saldırıları sonucunda, Şifa Hastanesi ve çevresinde çok sayıda ölü olduğu bilgisi verildi. Filistinliler ise Şifa Hastanesi’nde yer alan cenazelerin, İsrail ordusu tarafından sokaklara atıldığını ifade etti.

Filistin’deki sağlık yetkilileri ise hastanenin tamamen hizmet dışı kaldığına dikkat çekti. Sağlık ekipmanlarının yanı sıra ameliyathane ve yoğun bakım gibi birimlerin de tamamen imha edildiği ifade edildi.