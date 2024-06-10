Macron'dan şok karar! Ulusal Meclisi fesh etti: Fransa'da erken seçim!

Macron, Ulusal Meclisi feshetti

Fransa'da siyasi sahne hareketleniyor. Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) büyük zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclisi feshederek erken genel seçim kararı aldı. Bu beklenmedik gelişme, ülkede siyasi dengeleri altüst etti.



Aşırı Sağcı RN Seçimlerde Büyük Zafer Elde Etti

AP seçimlerinde aşırı sağcı RN, yüzde 31,50'lik oy oranıyla birinci sırada yer alırken, Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oy oranıyla ikinci oldu. Bu sonuçlar, Macron'un partisinin büyük bir yenilgiye uğradığını gösterdi.

Macron: "Avrupa'yı Savunan Partiler İçin İyi Değil"

Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan Macron, sonuçların Avrupa'yı savunan partiler için olumsuz olduğunu belirtti ve 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçimlere gidileceğini duyurdu. "Oylamayla, parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum." diyen Macron, kabinesini yerel saatle 22.00'de toplayacağını açıkladı.

Siyasilerden Tepkiler

Macron'un erken seçim kararı, siyasi çevrelerde farklı tepkilere yol açtı. Cumhuriyetçiler (LR) partisi Başkanı Eric Ciotti, bu kararı tek çözüm olarak gördüğünü ifade etti. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Manuel Bompard ise, "Biz hazırız. Onun dünyasına ve aşırı sağa alternatif oluşturacağız. Sandıkta görüşmek üzere." şeklinde konuştu.

RN lideri Marine Le Pen, Macron'un kararını desteklerken, "Fransa için yeni bir çoğunluk oluşturmaya hazırız." ifadelerini kullandı. Aşırı solcu lider Jean-Luc Melenchon ise, AP seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, Macron'un Meclisi feshetme kararını doğru bulduğunu belirtti.

Filistin Asıllı Rima Hassan AP Üyesi Oldu

AP seçimlerinde dikkat çeken bir diğer isim ise, Filistin asıllı Rima Hassan oldu. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden AP üyeliğine seçilen Hassan, kampanya sürecinde Gazze’ye desteğini her fırsatta dile getirdi.

Suriye'deki Neyrab Mülteci Kampı'nda doğan ve 2000'li yılların başında Fransa'ya gelen Hassan, ülkedeki Filistin yanlısı gösterilere aktif katılım gösterdi. Hukuk eğitimi alan Hassan, 2019 yılında Mülteci Kampları Gözlemevi'ni kurarak dikkatleri üzerine çekti.

Erken Seçimler Fransa'nın Geleceğini Belirleyecek

Fransa, AP seçimlerinin ardından büyük bir siyasi belirsizlikle karşı karşıya. Macron'un erken seçim kararı, ülkenin geleceğini belirleyecek önemli bir adım olarak görülüyor. Siyasi partilerin bu sürece nasıl hazırlanacağı ve halkın nasıl bir tercih yapacağı büyük merak konusu.