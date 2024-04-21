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Memphis'teki park partisinde silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı!

Tennessee'nin Memphis şehrinde gerçekleşen park partisindeki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Polis, saldırganları arıyor.

Yayın Tarihi: 21.04.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 11:30
Memphis'teki park partisinde silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı!

Tennessee'nin Memphis kentindeki bir park partisi, korkunç bir olayla sarsıldı. Kalabalığın içinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Polis, iki saldırganın izini sürüyor.

Memphis polisi, parktaki topluluğa yapılan saldırının 2 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirtti. Olay yerine hızla intikal eden yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin yanı sıra yaralıları da hastaneye sevk etti.

Henüz saldırganların kimliği ve saldırının motivasyonu hakkında net bir bilgi bulunmazken, polis bu vakayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Toplumda endişe ve üzüntüye neden olan bu olayın ardından, polis yetkilileri, şüphelilerin yakalanması için halkın yardımını istedi. Saldırganların bulunması ve adalete teslim edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

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