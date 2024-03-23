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Moskova’da yaşanan katliamda ölü sayısı 60’ı geçti! Saldırıyı IŞİD üstlendi

Rusya’nın başkenti Moskova’da yer alan bir konser salonunda, dün akşam kanlı bir saldırı yaşandı. Silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden kişi sayısının 60’ın üzerine çıktığı belirtildi. Yapılan saldırıyı IŞİD üstlendiğini açıkladı ancak buna karşılık Rusya, bu bilgiyi henüz doğrulamadı.

Yayın Tarihi: 23.03.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 09:45
Moskova’da yaşanan katliamda ölü sayısı 60’ı geçti! Saldırıyı IŞİD üstlendi

Rusya başkenti Moskova’da bulunan Crocus City Hall konser salonunda, bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı nedeniyle en az 60’tan fazla kişi hayatını kaybederken 100’den fazla yararlı olduğu bildirildi. Rusya Soruşturma Komitesi, yaşanan katliam ile ilgili araştırma ve incelemelerin devam ettiğini ifade etti. Olay yerinde bulunan silah, mühimmat gibi pek çok delile el koyan ve inceleme yapan ekip kamera görüntüleri üzerinde de çalışmaya devam ediyor.

Saldırıyı IŞİD üstlendi

Rusya’nın başkentinde gerçekleştirilen bu katliamı IŞİD üstlendi. Bu saldırıların mensupları tarafından gerçekleştirildiğini öne süren IŞİD adlı terör örgütü, sosyal medya hesabından açıklama paylaştı. Rusya ise yapılan bu paylaşım sonrasında, herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Moskova halka açık etkinliklere yasak getirdi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaşanan bu terör olayı nedeniyle, hafta sonunda Moskova’da yapılacak olan tüm halka açık etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

ABD kendi vatandaşlarını uyarmıştı

Saldırıdan birkaç hafta önce ABD, yaşanabilecek herhangi bir terör olayını önceden tahmin ederek kendi vatandaşlarına uyarıda bulunmuştu. “Moskova’da kalabalık yerlerden uzak durun” çağrısında bulunan ABD, aşırı grupların buraları hedef alabileceğine dikkat çekmişti.

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