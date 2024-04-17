Netanyahu’dan İran kararı ile müttefiklerine mesaj: “Teşekkürler ama kendi kararımızı uygulayacağız”

Dünya, İsrail’in İran’a vereceği yanıtı merak ederken Netanyahu’dan açıklama geldi. İsrail Başbakanı, açıklama ve eylemleri ile kendilerine destek veren ülkelere teşekkür ettikten sonra bazı önemli açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, açıklamasında “Dost ülkeler bizler için bazı tavsiyelerde bulunuyor ve bunları takdir ediyoruz. Ancak açıkça söylemem gerekir ki biz kendi kararlarımızı alacağız. İsrail, kendisini korumak için ne gerekiyorsa onu yapacak” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan İsrail Başbakanı, Gazze'de yaşanan kıtlık iddialarını reddederek, bölgeye yeteri kadar yardımın gittiğini iddia etti.