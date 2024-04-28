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Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emri ihtimali karşısında endişeli

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendisi hakkında bir tutuklama emri çıkarılma ihtimali karşısında endişeli. Uluslararası liderlerle görüşmeler yaparak tutuklama emrini engellemeye çalışıyor.

Yayın Tarihi: 28.04.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 10:19
Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emri ihtimali karşısında endişeli

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendisi hakkında bir tutuklama emri çıkarılma ihtimali karşısında endişeli olduğunu belirtti. Maariv gazetesinde adı verilmeyen kaynaklara dayandırılan haberde, Netanyahu'nun son birkaç gün içinde uluslararası liderlerle çok sayıda telefon görüşmesi yaparak tutuklama emrini engellemeye çalıştığı ifade edildi.

Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden'a olası tutuklama emrine karşı harekete geçmesi için dolaylı olarak baskı yapmaya çalıştığına dair bilgilere de yer verildi. Başbakan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in UCM'nin girişimleriyle kendini savunma hakkını koruyacağını vurgulayarak, "Orta Doğu'nun tek demokrasisi ve dünyanın tek Yahudi devleti olarak liderlerimizin ve askerlerimizin yakalanması tehdidi kabul edilemez. Buna boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkililerin, uluslararası tutuklama kararlarının "politika yapanlar hakkında" çıkmasını beklediği ve bu durumda uluslararası düzeyde siyasi bir kampanya başlatılmasını planladığı belirtilirken, Netanyahu'nun da bu çerçevede görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu arada, İsrail'in Washington Büyükelçisi Mike Herzog'un ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in ABD Kongresi ve Biden yönetimiyle temaslarında, olası tutuklama kararına karşı alınacak önlemlerin ele alındığı ifade edildi.

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