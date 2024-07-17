Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde aşırı hız yapan bir kamyonetin minibüse çarpması sonucu 14 kişi yaşamını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın detayları ve yetkililerin açıklamaları haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 19:23
Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeyinde yer alan Jigawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında, 14 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. Kazanın detayları ve yetkililerin açıklamaları haberimizde.

Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Adam Shiisu, kazanın Kanya bölgesinde gerçekleştiğini belirtti. Shiisu'nun açıklamasına göre, aşırı hız yapan bir kamyonet, kontrolden çıkarak yolcu taşıyan minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs büyük hasar görürken, kazada 14 kişi olay yerinde yaşamını kaybetti.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Kazadan sonra yapılan açıklamalarda, yaralanan 4 kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Shiisu, yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi. Yaralıların durumu hakkında düzenli olarak bilgi verileceği ifade edildi.

Kazanın en önemli nedeninin aşırı hız ve dikkatsiz sürüş olduğunu vurgulayan yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının hayati önem taşıdığını belirtti. Bu tür kazaların önlenmesi için daha sıkı denetimlerin yapılacağını ve bilinçlendirme kampanyalarının artırılacağını açıkladı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Shiisu, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu tür kazalar, sürücülerin trafik kurallarına uymamalarından kaynaklanıyor. Aşırı hız ve dikkatsiz sürüş, can kayıplarına ve ciddi yaralanmalara neden oluyor. Sürücülerimizi, trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarıyoruz." dedi.

Kaza yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, incelemelerini sürdürüyor. Ölenlerin kimlik tespitleri ve yaralıların tedavisi için çalışmalar hızla devam ediyor. Polis, kazanın kesin nedenini belirlemek için detaylı bir soruşturma yürütüyor.

Nijerya hükümeti ve yerel yetkililer, kazada yaşamını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajları ilettiler. Hükümet, bu tür trajedilerin önlenmesi için gerekli adımların atılacağını ve trafik güvenliği konusundaki çalışmaların artırılacağını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Araba alacak parası olmayana Toyota'dan tam destek! Dev kredi kampanyası başladı

Emekli zammı sonrası düzenleme! Artık 9.375 TL- 7.500 TL- 6 bin 250 TL alacaklar

Faturalı hat kullananlar 6 ay tek kuruş fatura ödemeyecek! Bir başvuru yetiyor

Çok sevilen oyun kısa süreliğine ücretsiz! Steam o tarihten sonra paralı yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Güney Kore'de belediyede çalışan bir robot intihar etti! Bilim kurgu filmi değil gerçek...
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı

Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları değişti

Hemen parmak izinizi kontrol edin! Eğer böyle görünüyorsa çok dertli ve yalnızsınız!

Çok sevilen oyun kısa süreliğine ücretsiz! Steam o tarihten sonra paralı yapacak

8 KG deterjan 200 TL! Bu fiyat en son 5 sene önce gelmişti!

Tapusunda adı soyadı yazanlara müjde! Bu şartı sağlayan para ödemekten yırttı

Trump suikasti piyasaları vurdu! Elinde altını doları olanlara o tarih işaret edildi!

Yanlışlıkla silinen fotoğrafların ardından üzülmeyin! Bu yöntem hepsini tak diye geri getiriyor

Ankara'da iş arayanlar başvuruya akın edecek! KPSS 50 puanla alım yapılacak

Araba alacak parası olmayana Toyota'dan tam destek! Dev kredi kampanyası başladı

Emekli zammı sonrası düzenleme! Artık 9.375 TL- 7.500 TL- 6 bin 250 TL alacaklar

Çinli otomobil devi Türkiye'nin fişini çekti! Araç alanlar kara kara düşünüyor

Faturalı hat kullananlar 6 ay tek kuruş fatura ödemeyecek! Bir başvuru yetiyor