Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeyinde yer alan Jigawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında, 14 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. Kazanın detayları ve yetkililerin açıklamaları haberimizde.



Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Adam Shiisu, kazanın Kanya bölgesinde gerçekleştiğini belirtti. Shiisu'nun açıklamasına göre, aşırı hız yapan bir kamyonet, kontrolden çıkarak yolcu taşıyan minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs büyük hasar görürken, kazada 14 kişi olay yerinde yaşamını kaybetti.



YARALILARIN DURUMU AĞIR

Kazadan sonra yapılan açıklamalarda, yaralanan 4 kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Shiisu, yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi. Yaralıların durumu hakkında düzenli olarak bilgi verileceği ifade edildi.

Kazanın en önemli nedeninin aşırı hız ve dikkatsiz sürüş olduğunu vurgulayan yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının hayati önem taşıdığını belirtti. Bu tür kazaların önlenmesi için daha sıkı denetimlerin yapılacağını ve bilinçlendirme kampanyalarının artırılacağını açıkladı.



YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Shiisu, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu tür kazalar, sürücülerin trafik kurallarına uymamalarından kaynaklanıyor. Aşırı hız ve dikkatsiz sürüş, can kayıplarına ve ciddi yaralanmalara neden oluyor. Sürücülerimizi, trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarıyoruz." dedi.

Kaza yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, incelemelerini sürdürüyor. Ölenlerin kimlik tespitleri ve yaralıların tedavisi için çalışmalar hızla devam ediyor. Polis, kazanın kesin nedenini belirlemek için detaylı bir soruşturma yürütüyor.



Nijerya hükümeti ve yerel yetkililer, kazada yaşamını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajları ilettiler. Hükümet, bu tür trajedilerin önlenmesi için gerekli adımların atılacağını ve trafik güvenliği konusundaki çalışmaların artırılacağını belirtti.

