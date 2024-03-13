Putin'den Finlandiya'ya NATO Açıklaması: Rusya Sınırında Askeri Yığınak Yapacak!

Putin'den NATO ve Nükleer Silah Açıklamaları!

Putin'in verdiği röportajda öne çıkan konulardan biri Finlandiya'nın NATO üyeliği oldu. Putin, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının "anlamsız" olduğunu belirterek bu durumun Rusya için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bunun üzerine Finlandiya sınırına askeri yığınak yapılacağını açıkladı.

Nükleer Silah Kullanımı Konusunda Uyarı!

Röportajda Putin, egemenliğin tehdit edilmesi durumunda Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu söyledi. Ancak bu durumun Kremlin'in nükleer doktrininde belirtilen koşullara bağlı olduğunu ve Rusya'nın kendi prensiplerine sahip olduğunu vurguladı.

ABD ile İlişkiler ve Nükleer Tehdit!

Putin, ABD ile ilişkiler ve stratejik kısıtlama alanındaki uzmanların varlığına dikkat çekerek nükleer çatışma ihtimalini düşünmediğini ancak buna hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca ABD'nin nükleer testler yapması durumunda Rusya'nın aynısını yapabileceğini belirtti.

Ukrayna ve Nükleer Silah Kullanımı!

Ukrayna'daki çatışmalarla ilgili Putin, Rusya'nın hiçbir zaman nükleer silah kullanma ihtiyacı hissetmediğini vurguladı. Kitle imha silahlarını kullanmanın gerekli olmadığını söyleyerek Rusya'nın bu yönde bir adım atmamış olduğunu belirtti.