Rus Donanma Şefi Görevden Alındı: Ukrayna'nın Karadeniz Filosuna Saldırısı Sonrası Putin'den Hamle

Ukrayna'nın 5 Mart'ta gerçekleştirdiği Karadeniz Filosu'na yönelik 65 milyon dolar değerindeki Rus gemisi saldırısı, Rusya'nın tepkisini çekti. Devriye gemisi Sergei Kotov'un batmasına neden olan bu saldırı sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin, Donanma Şefi Nikolai Yevmenov'u görevden aldı.

Saldırı, Putin'in liderliğindeki Rusya'nın Karadeniz Filosu'na yönelik ciddi zorlukları ortaya koydu. Rus lider, yaşanan bu gelişmelerin ardından deniz kuvvetleri başkomutanlığına Amiral Alexander Moiseev'i atadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamalar ve Putin'in aldığı karar, bölgedeki deniz güvenliği sorunlarını gündeme taşıdı. Rusya'nın Karadeniz Filosu, son aylarda artan Ukrayna saldırılarına karşı direnç gösterememiş ve birçok gemisi tahrip olmuş durumda.