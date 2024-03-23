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Rusya'daki konser salonuna saldırı sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama: 'Biz yapmadık!'

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından Ukrayna'dan ilk açıklama geldi

Yayın Tarihi: 23.03.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 00:42
Rusya'daki konser salonuna saldırı sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama: 'Biz yapmadık!'

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen korkunç saldırının ardından Ukrayna'dan ilk açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yardımcısı Mihaylo Podolyak, saldırıyla ilgili olarak Ukrayna'nın kesinlikle herhangi bir ilgisinin olmadığını belirtti.

Saldırı sonrası Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. RIA Novosti haber ajansının aktardığına göre, saldırganlar savaş kıyafetleri giymiş ve makineli tüfeklerle ateş etmişlerdir.

BBC'nin haberine göre, saldırganlar kapıları kapatıp gaz bombası atarak insanların çıkmasını engellemiş ve ardından ateş açmışlardır.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Beyaz Saray'ın saldırıyla ilgili olarak herhangi bir işaret olmadığını bildirdiği belirtildi. Zelenskiy'nin yardımcısı Mihaylo Podolyak ise net bir dille, Ukrayna'nın bu korkunç olaylarla hiçbir şekilde ilişkisinin olmadığını vurguladı.

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