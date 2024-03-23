Rusya Soruşturma Komitesi: Moskova’daki terör saldırısında ölen kişi sayısı 93’e yükseldi!

Başkent Moskova’da bulunan bir konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası, ölen kişi sayısının arttığını bildiren Rusya Soruşturma Komitesi, bu sayının ne yazık ki artabileceği belirtti. Olayın yaşandığı yerde uzman çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Komite, şimdiye kadar tespit ettikleri ölüm nedenlerinin, kurşunla yaralanma ve yanıcı maddeden zehirlenme olduğunu da açıkladı.

Saldırı ile ilgili 11 şüpheli gözaltında

Yaşanan korkunç saldırı sonrasında, Bryansk bölgesinde bir aracın güvenlik güçlerinin “dur” ihtarına uymadığı, daha sonra başlayan kovalamaca esnasında ise araçtan ateş açıldığı ifade edildi. Bu esnada aracın takla atması ile 2 şüphelinin ele geçirildiği belirtildi.

Federal Güvenlik Servisi ise saldırıyla doğrudan bağlantılı olan 4 kişi dahil toplamda 11 kişinin yakalandığını ifade etti.