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Tayland'da lüks otelde 6 kişinin ölümünde siyanür şüphesi!

Bangkok'taki bir otelde yaşanan trajik olay, 6 kişinin ölü bulunmasıyla sonuçlandı. Olayın detayları ve soruşturma süreci hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 14:31
Tayland'da lüks otelde 6 kişinin ölümünde siyanür şüphesi!

Tayland’ın başkenti Bangkok'taki Grand Hyatt Erawan Otel'de dün, bir odada 6 kişinin cansız bedeni bulundu. Olayın hemen ardından başlatılan soruşturma sürerken, polisin yaptığı açıklamalara göre ölen kişilerin kimlikleri belirlendi

Çay Fincanlarında Siyanür İzleri

Ölüm nedenlerinin muhtemel siyanür zehirlenmesi olduğu belirtilirken, otopsi sonuçlarının beklenildiği ifade edildi.Polis, ölenlerden birinin siyanürü otel odasına getirdiği ve olayın arkasındaki isim olduğu iddialarını araştırıyor. Ölenlerin aileleriyle yapılan görüşmelerde, grubun bir yatırım borcu nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı ve bu durumun olayla bağlantılı olabileceği öğrenildi.

Olayın detaylarına göre, grup, hafta sonu otelin farklı odalarına giriş yaptı. Toplamda 5 oda tahsis edilen grubun 4’ü 7. katta, biri ise 5. katta konaklıyordu. Pazartesi günü öğleden sonra 5. kattaki odada toplanan grup, sipariş ettikleri yiyecek ve çayları, odada bulunan tek kişi olan Chong’un teslim aldığı bilgisi verildi. Garsonun çay yapmayı teklif ettiği ancak Chong’un bu teklifi reddettiği, bu sırada gözle görülür bir stres altında olduğu kaydedildi.

Otel rezervasyonunda adı geçen 7. kişinin ise ölenlerden birinin kız kardeşi olduğu açıklandı. Söz konusu kardeşin geçtiğimiz hafta Tayland’dan ayrılarak Vietnam’a gittiği ve olayla hiçbir ilgisinin olmadığı bildirildi.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) soruşturmada Tayland makamlarına destek verdiğini açıkladı. Olayın geniş bir soruşturma kapsamında değerlendirildiği ve yetkililerin detaylı bir inceleme gerçekleştirdiği öğrenildi.

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