20 bin öğretmen ataması için başvuru süreci başlıyor! İşte başvuru tarihleri

20 bin öğretmen ataması için başvuru tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci başlıyor. Başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.



Öğretmen adayları, başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunabilecekler.

Sözlü sınavlara katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ve atama süreci ile göreve başlama detayları, sözlü sınavların tamamlanmasının ardından ilan edilecek