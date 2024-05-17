Bist 100
10.643,58 3%
DOLAR
32,21 -0,22%
EURO
35,04 -0,15%
ALTIN
2.484,09 1,23%

20 bin öğretmen ataması için başvuru süreci başlıyor! İşte başvuru tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihlerini duyurdu. Başvurular 20-31 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 19:13
20 bin öğretmen ataması için başvuru süreci başlıyor! İşte başvuru tarihleri

20 bin öğretmen ataması için başvuru tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci başlıyor. Başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Öğretmen adayları, başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunabilecekler.

Sözlü sınavlara katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ve atama süreci ile göreve başlama detayları, sözlü sınavların tamamlanmasının ardından ilan edilecek

İLGİLİ HABERLER

Kimlik numaranızın son hanesine göre kontrol edin! Devlet hesabınıza para yatırmış olabilir

Maaşını ATM'den çekenlere az önce duyuruldu! Hesabınızda para kalmış olabilir

Tek kuruş faiz ödemeden binlerce liranız olacak! O banka nakit arayana hızır gibi yetişti

Emekliye kapanan kapılar aralandı! Bakan Işıkhan sabah 10.00'da açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milyonlarca öğrenciyi bayram ettirecek uzaktan eğitim kararı! MEB'den son dakika geldi
2
Öğretmenlerin yüzü gülecek! MEB duyurdu: Yeni promosyon ödemesi yolda
3
Üniversitelere flaş YKS kararı! Şart kaldırıldı: Direkt alım yapılacak
4
KPSS başvuru ücretlerine okkalı zam! Bu fiyat memur olmaktan vazgeçirir
5
Anne babalara okul yolu kapandı! MEB'den flaş veli kararı
6
Açıköğretim öğrencilerine duyuruldu! 3. Döneme ait alınan kararlarda önemli nokta
7
Tokat'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitime 1 günlük ara

Kimlik numaranızın son hanesine göre kontrol edin! Devlet hesabınıza para yatırmış olabilir

Tek kuruş faiz ödemeden binlerce liranız olacak! O banka nakit arayana hızır gibi yetişti

Eşten dosttan borç arayan Denizbank'a gidiyor! Koşulsuz şartsız 50.000 TL kredi başvurusu açıldı

Kripto para yatırımcılarına soğuk duş! Bitcoincilere sonunda bu da oldu

25 Mayıs'a kadar başvuran emekliye 5 bin lira destek! Koştur koştur gidene verilecek

Devlet öğrencilere 3000 TL nakit destek veriyor! Listedeki şartları sağlayan yaşadı

Gram altında rekor için yeni rakam ayyuka çıktı! Düğün yapacaklar eyvah diyecek

Maaşını ATM'den çekenlere az önce duyuruldu! Hesabınızda para kalmış olabilir

Emekliye kapanan kapılar aralandı! Bakan Işıkhan sabah 10.00'da açıkladı

Özel sektör çalışanlarında kasırga etkisi yaratacak gelişme! Temmuz ayı merakla beklenecek

Emekli maaşını 17'si ila 21'i arasında alanlar dikkat! Hükümetten emekliye süper jest geldi

Meclis süzgecinden geçti! Emekliye 5.000 TL anneye de 4.000 TL ödenecek