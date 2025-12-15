Uşak Üniversitesi’nde Rektörlük Devir Teslimi: Prof. Dr. Ahmet Demir Görevi Devraldı

Uşak Üniversitesi’nde Rektörlük Devir Teslimi

Rektörlük makamında gerçekleşen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Demir, görevi Prof. Dr. Ekrem Savaş’tan devraldı.

Ekrem Savaş’ın veda mesajı

Rektörlük makamında gerçekleşen devir-teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Ekrem Savaş şunları söyledi: ‘‘Uşak Üniversitesi’ndeki Rektörlük görevimi bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyorum. Bu onurlu görevi yürüttüğüm süre boyunca, üniversitemizin bilimsel üretkenliğini artırmak, kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve ulusal ile uluslararası arenada daha görünür, daha saygın bir konuma taşımak amacıyla büyük bir gayretle çalıştım. Elde ettiğimiz tüm başarılar, sizlerin katkısı, desteği ve özverisiyle mümkün olmuştur. Bu yolculukta emeğini, bilgi birikimini ve gayretini esirgemeyen tüm akademik ve idari personelimize; öğrenme azimleriyle bizleri motive eden sevgili öğrencilerimize ve her zaman yanımızda olan değerli paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Üniversitemizin bugün ulaştığı seviyeden büyük bir gurur duyuyor, gelecekte çok daha güçlü bir konuma erişeceğine yürekten inanıyorum. Görevi devralan yeni Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Demir’e çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Demir’in hedefleri

Prof. Dr. Ahmet Demir, Prof. Dr. Ekrem Savaş’a bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek; ‘‘Prof. Dr. Ekrem Savaş başta olmak üzere üniversitemizin değerli çalışanları, basınımızın değerli elemanları, değerli konuklar hepinize hoş geldiniz diyor, saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bugün Uşak Üniversitesi’nin Rektörü olarak atanmamın onur ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu süreçte, bana güvenip bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkürlerimi arz eder, en derin saygılarımı sunarım. Memleketim Uşak’a görev yapma imkanı sağladıkları için çok minnettarım. Devraldığımız bayrağı daha ileri noktalara taşımak için çok çalışacağız. Daha önceki akademisyenlik ve yöneticilik tecrübelerimi memleketim olan Uşak’ta değerlendirme fırsatım olacak. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemiyi ileri noktalara götürmek hepimizin vazifesidir. Tüm personelimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, hepsinin desteği ile yapılan çalışmalar Uşak’ımızın menfaatine olacaktır. Üniversitemiz ne kadar yükselirse şehrimizde o kadar yükselecektir" dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ekrem Savaş, görevi Prof. Dr. Ahmet Demir’e resmen devretti.

