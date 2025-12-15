DOLAR
Düzce Üniversitesi'nde Botanik Bahçelerinin Biyoçeşitlilikteki Rolü Vurgulandı

Prof. Dr. Necmi Aksoy, Düzce Üniversitesi konferansında botanik bahçelerinin ex situ korumadaki önemini ve Düzce botanik bahçesinin Batı Karadeniz’deki merkezî rolünü anlattı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:10
Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen Ziraat Fakültesi Konferansları serisinin üçüncüsünde, Bölgesel Kalkınma ve Bitki Biyolojik Çeşitliliğinin Korunmasında Botanik Bahçeleri "Hortus Botanicus" konusu ele alındı.

Konuşmacılar ve katılım

Programa konuşmacı olarak katılan Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi, Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSTİBAM) Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy ile birlikte, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ, öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Sunumun ana mesajları

Prof. Dr. Necmi Aksoy, botanik bahçelerinin (Hortus Botanicus) tarihsel gelişimi üzerine bilgiler vererek başladığı sunumunda, bu alanların ex situ (yerinde olmayan) korumada hayati rol oynadığına dikkat çekti. Botanik bahçelerinin bilimsel araştırma, koruma, sergileme ve eğitim amacıyla belgelenmiş bitki koleksiyonuna sahip olan canlı bitki müzeleri olduğu vurgulandı.

Aksoy, botanik bahçelerinin yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte sosyo-ekonomik kalkınma için stratejik bir yaklaşım sunduğunu belirterek, bu merkezlerin gelecek nesillere bırakılabilecek en kıymetli bilimsel miraslardan biri olduğunu ifade etti.

Düzce Botanik Bahçesi'nin önemi

Prof. Dr. Necmi Aksoy, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nin en önemli bitki biyolojik çeşitlilik merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Bahçenin, başta Düzce ili olmak üzere bitki biyolojik çeşitliliğinin korunması üzerine yürütülen bilimsel araştırmalara ve eğitim çalışmalarına ev sahipliği yaptığı ifade edildi. Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla tamamlandı.

