TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Buldan'da TOBB Anaokulu'nu Açtı

TOBB'nin Buldan'daki anaokulu, Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Gölbaşı Mahallesi'nde törenle açıldı; protokol, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 18:00
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Buldan’a kazandırılan TOBB Anaokulu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Gölbaşı Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa katılanlar

Törene Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kaymakam Turan Erdoğan, Buldan Ticaret Odası Başkanı Halil Baştürkmen, Meclis Başkanı İbrahim Acıkara, Buldan Ticaret Odası meclis ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Buldan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Vural, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, TOBB yönetim kurulu üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, çevre il ve ilçelerin ticaret ve sanayi odaları başkanları, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul öğrencileri, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Tören ve etkinlikler

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından okul öğrencileri şarkılar eşliğinde bir gösteri sundu. Açılışta kurdeleyi minik öğrenciler kesti. Tören kapsamında anaokulu bahçesine fidanlar dikildi ve M. Rifat Hisarcıklıoğlu fidanları suladı.

Başkan Hisarcıklıoğlu'nun ziyareti ve mesajı

Törenin ardından M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Buldan Ticaret Odasını ziyaret ederek meclis üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. Hisarcıklıoğlu şu değerlendirmede bulundu: "Buldan’ın tarihi yapılan araştırmalarda görülen veriler ışığında Roma dönemine kadar uzanıyor. Bu güzel şehir tarihi ve kültürüyle ülkemizin sayılı bölgelerinden biridir. Buldan’a Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Buldan Ticaret Odasının gayretleri neticesinde kazandırdığımız Anaokulumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum".

Yeni eğitim kurumu, Buldan'da erken çocukluk eğitimi altyapısını güçlendirmesi ve bölge halkına sunduğu fırsatlarla dikkat çekiyor.

