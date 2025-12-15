DOLAR
Kaymakam Dr. Emre Nebioğlu Çan Fen ve Anadolu Lisesi İnşaatlarını Yerinde İnceledi

Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Milli Eğitim Müdürü Turhan Çokgezer ile Çan Fen Lisesi ve Çan Anadolu Lisesi inşaatlarında çalışma ve iş planlarını yerinde denetledi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:24
Çalışma programı, yapım süreçleri ve saha ekipleri değerlendirildi

Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu ve Milli Eğitim Müdürü Turhan Çokgezer, yapımı devam eden Çan Fen Lisesi inşaatı ile eğitim öğretime hazırlanmakta olan Çan Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan heyet, iş planları, yapım süreçleri ve sahada görev yapan ekiplerin performansı üzerine detaylı değerlendirmeler gerçekleştirdi.

İnceleme kapsamında müteahhit firma temsilcileriyle görüşmeler yapıldı ve projelerin programında olası aksaklıklar ile çözüm önerileri ele alındı.

Kaymakam Dr. Emre Nebioğlu, okulların zamanında hizmete açılmasının öğrenciler ve veliler açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Denetimlerin, eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve tamamlanma süreçlerinin hızlandırılması hedefiyle sürdürülmesi bekleniyor.

