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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Ücretli Öğretmenlik Başvuru Sonuçları Belli Oldu? MEB Açıklaması

2024-2025 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvurularının sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmen başvuru sonuçları detayları haberde.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 14:20
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Ücretli Öğretmenlik Başvuru Sonuçları Belli Oldu? MEB Açıklaması

Ücretli öğretmenlik başvuruları, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Temmuz ayında alınmaya başlanmıştı. Şimdi, gözler ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Eğitim sezonunun başlamasına kısa bir süre kala, birçok aday başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve nasıl öğrenileceğini merak ediyor. İşte, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik başvuru süreci Temmuz ayında başlamış ve başvurular online olarak alınmıştır. Başvuruların ardından, sonuçların açıklanma tarihi konusunda adayların beklentileri artmıştır. Eğitim öğretim yılının başlangıcına az bir süre kala, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında net bir bilgi verilmiş değil. Ancak, geçmiş yıllardaki uygulamalara göre sonuçların, eğitim öğretim yılı öncesinde açıklanması beklenmektedir.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Ücretli Öğretmenlik Başvuru Sonuçları Belli Oldu? MEB Açıklaması

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Başvuru sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından adaylara SMS yoluyla bildirilir. Ayrıca, başvuru sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfası üzerinden de öğrenilebilir. Adayların bu kaynakları düzenli olarak takip etmeleri önerilir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI İÇİN SMS BİLGİLENDİRMESİ

MEB, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarını açıkladığında, sonuçlarla ilgili bilgilendirme SMS yoluyla yapılacaktır. Bu nedenle, başvuru sırasında verilen iletişim bilgileri güncel ve doğru olmalıdır. SMS bilgilendirmeleri, başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yapılacak olup, adaylar bu yöntemle sonuçları öğrenebilirler.

GÖREVLENDİRMELERİN YAPILMASINA DAİR ESASLAR

GÖREVLENDİRMELERİN KAYMAKAMLIK ONAYI İLE YAPILMASI

Ücretli öğretmen görevlendirmeleri Kaymakamlık onayı ile gerçekleştirilecektir. Müdürlüklerin belirttiği ihtiyaçlara göre görevlendirmeler yapılacak ve bu süreçte Kaymakamlık onayı gerekecektir.

BİLGİLENDİRME VE EVRAK TESLİMİ

Görevlendirme sürecinde, başvuru sırasında verilen iletişim bilgilerine SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. Görevlendirme onayı aldıktan sonra, adayların SGK giriş işlemleri yapılacak ve okul/kurumdaki görevine başlatılacaktır. Evraklarını tamamlayan adaylar, gerekli işlemleri tamamlamak için okul müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

GÖREVLENDİRMEDE YERİNE KADROLU ATAMA

Kurumda kadrolu öğretmen ataması yapılması durumunda, görevlendirilen öğretmenlerin ders ücret karşılığı görevlendirmeleri iptal edilecektir. Önceliğin eşit olduğu durumlarda kura çekimiyle iptal işlemi yapılacaktır.

ÜCRETİ GÖREVLENDİRME YENİDEN BAŞVURULARI

Gerekli durumlarda, özellikle boş norm, izin, rapor, tayin veya emeklilik gibi nedenlerle yeniden görevlendirme yapılabilecektir. Bu tür durumlarda, yeni başvurular alınacak ve değerlendirmeye alınacaktır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Herhangi bir özrü olmaksızın okul müdürlüğüne yazılı bilgi vermeden görevi bırakanlara, bir daha görevlendirme yapılmayacaktır.
  • Ücretli öğretmenler, görevleri sırasında haklarında yapılan şikayetlere göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında disiplin işlemleriyle karşılaşabilirler.
  • Ücretli öğretmenlerin performansları, okul müdürleri ve müdürlük tarafından değerlendirilecektir.

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