Akkaya, Bakan Tunç’a Bartın Üniversitesi’nin Uluslararası Başarılarını Anlattı

Akkaya, Bakan Tunç’a Bartın Üniversitesi’nin uluslararası başarılarını sundu

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u makamında ziyaret ederek üniversitenin eğitim ve bilimsel çalışmalarda son dönemde elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılar hakkında bilgi verdi.

Sunumda şehir ve bölge odaklı akademik çalışmalar

Bakanlık makamında gerçekleşen görüşmede Prof. Dr. Ahmet Akkaya, BARÜ’de yürütülen akademik ve bilimsel çalışmaların şehir ve bölge gelişimine katkılarını içeren bir sunum yaptı. Ziyarette, üniversitenin eğitim alanındaki ilerlemeleri ile bilimsel çalışmalarda yakaladığı ulusal ve uluslararası sıralama başarıları ve gelecek vizyonuna yönelik planlanan projeler aktarıldı.

Bakan Tunç’tan tebrik ve değerlendirme

Bakan Yılmaz Tunç, Bartın’dan gelen başarı haberlerinin kendisini mutlu ettiğini belirterek Rektör Akkaya ve ekibini tebrik etti. Ziyareti nedeniyle Akkaya’ya teşekkür eden Bakan Tunç, ’’Adaleti ve hakkaniyeti rehber edinen, araştıran ve girişimci bireyler yetiştirmek adına Bartın Üniversitemizin yürüttüğü çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk’’ dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise BARÜ’nün ve bölgenin gelişimi adına yapılan istişareler için teşekkürlerini ileterek Bakan Tunç’a misafirperverliği dolayısıyla şükranlarını sundu.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET AKKAYA, ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ’U MAKAMINDA ZİYARET EDEREK, ÜNİVERSİTENİN EĞİTİM ALANINDA VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA SON DÖNEMDE ELDE ETTİĞİ ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ.