Hakkâri'nin Hafızası Kütüphanede: İbrahim Hatipoğlu'nun Mirası Öğrencilere Aktarıldı

Hakkâri eğitim ve kültür tarihinin önemli isimlerinden merhum İbrahim Hatipoğlu'na ait kişisel kütüphane, gelecek nesillere emanet edildi. Bağışı gerçekleştiren ise oğlu, emekli öğretmen ve yazar Aziz Hatipoğlu oldu.

Bağış ve tarihî belge

Hakkârili emekli öğretmen ve yazar Aziz Hatipoğlu, babası İbrahim Hatipoğlu'na ait kitapları Hakkâri Sosyal Bilimler Lisesi Emin Özatak Kütüphanesi'ne bağışladı. Bağış kapsamında ayrıca, merhum Hatipoğlu'nun Hakkâri'nin kurtuluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla 1947 yılında yaptığı konuşmanın orijinal metni de gün yüzüne çıktı. Bu tarihî belge, dönemin ruhunu ve kentin kültürel birikimini yansıtması bakımından büyük önem taşıyor.

Hatipoğlu'nun duyguları ve mesajı

Aziz Hatipoğlu, 1931 doğumlu babasının hatıralarını paylaşırken duygulu anlar yaşadı. Hatipoğlu, Hakkâri'nin geçmişten bugüne bir ilim ve kültür şehri olduğunu vurgulayarak, bu kimliğin oluşmasında emeği geçen eğitimcileri ve aydınları saygıyla andı. Gençlerin tarihî ve kültürel mirasla buluşmasının önemine dikkat çekti.

İl Millî Eğitim Müdürü'nden değerlendirme

İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile yapılan görüşmede, bağışın kütüphaneyle buluşmasına vesile olanlara teşekkür edildi. Yılmaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Şehrimizin ilk öğretmenlerinden ve eğitim öncülerinden merhum İbrahim Hatipoğlu’nun aziz hatırasını gelecek nesillere aktarmak adına, isminin bir okul kütüphanemize verilmesini kararlaştırdık. Bu anlamlı bağışla birlikte öğrencilerimizin hem kitaplarla hem de Hakkâri’nin köklü eğitim geçmişiyle buluşmasını son derece kıymetli buluyoruz. Eğitime gönül vermiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, bu değerli mirası bizlere ulaştıran emekli öğretmenimiz ve yazar Aziz Hatipoğlu’na teşekkür ediyorum."

Bağışla birlikte Hakkâri'nin eğitim ve kültür belleğinin korunması ve genç kuşaklara aktarılması için somut bir adım atılmış oldu.

HAKKÂRİ’NİN İLK ÖĞRETMENİ VE MATBAACILARINDAN OLAN İBRAHİM HATİPOĞLU’NUN MİRASI GELECEK NESİLLERE EMANET EDİLDİ.