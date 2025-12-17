DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,07 0,24%
ALTIN
5.930,51 -0,2%
BITCOIN
3.724.548,42 0,54%

Hakkâri'nin Hafızası Kütüphanede: İbrahim Hatipoğlu'nun Mirası Öğrencilere Aktarıldı

Aziz Hatipoğlu, babası İbrahim Hatipoğlu'na ait kitaplar ve 1947 tarihli konuşma metnini Emin Özatak Kütüphanesi'ne bağışladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:01
Hakkâri'nin Hafızası Kütüphanede: İbrahim Hatipoğlu'nun Mirası Öğrencilere Aktarıldı

Hakkâri'nin Hafızası Kütüphanede: İbrahim Hatipoğlu'nun Mirası Öğrencilere Aktarıldı

Hakkâri eğitim ve kültür tarihinin önemli isimlerinden merhum İbrahim Hatipoğlu'na ait kişisel kütüphane, gelecek nesillere emanet edildi. Bağışı gerçekleştiren ise oğlu, emekli öğretmen ve yazar Aziz Hatipoğlu oldu.

Bağış ve tarihî belge

Hakkârili emekli öğretmen ve yazar Aziz Hatipoğlu, babası İbrahim Hatipoğlu'na ait kitapları Hakkâri Sosyal Bilimler Lisesi Emin Özatak Kütüphanesi'ne bağışladı. Bağış kapsamında ayrıca, merhum Hatipoğlu'nun Hakkâri'nin kurtuluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla 1947 yılında yaptığı konuşmanın orijinal metni de gün yüzüne çıktı. Bu tarihî belge, dönemin ruhunu ve kentin kültürel birikimini yansıtması bakımından büyük önem taşıyor.

Hatipoğlu'nun duyguları ve mesajı

Aziz Hatipoğlu, 1931 doğumlu babasının hatıralarını paylaşırken duygulu anlar yaşadı. Hatipoğlu, Hakkâri'nin geçmişten bugüne bir ilim ve kültür şehri olduğunu vurgulayarak, bu kimliğin oluşmasında emeği geçen eğitimcileri ve aydınları saygıyla andı. Gençlerin tarihî ve kültürel mirasla buluşmasının önemine dikkat çekti.

İl Millî Eğitim Müdürü'nden değerlendirme

İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile yapılan görüşmede, bağışın kütüphaneyle buluşmasına vesile olanlara teşekkür edildi. Yılmaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Şehrimizin ilk öğretmenlerinden ve eğitim öncülerinden merhum İbrahim Hatipoğlu’nun aziz hatırasını gelecek nesillere aktarmak adına, isminin bir okul kütüphanemize verilmesini kararlaştırdık. Bu anlamlı bağışla birlikte öğrencilerimizin hem kitaplarla hem de Hakkâri’nin köklü eğitim geçmişiyle buluşmasını son derece kıymetli buluyoruz. Eğitime gönül vermiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, bu değerli mirası bizlere ulaştıran emekli öğretmenimiz ve yazar Aziz Hatipoğlu’na teşekkür ediyorum."

Bağışla birlikte Hakkâri'nin eğitim ve kültür belleğinin korunması ve genç kuşaklara aktarılması için somut bir adım atılmış oldu.

HAKKÂRİ’NİN İLK ÖĞRETMENİ VE MATBAACILARINDAN OLAN İBRAHİM HATİPOĞLU’NUN MİRASI GELECEK NESİLLERE...

HAKKÂRİ’NİN İLK ÖĞRETMENİ VE MATBAACILARINDAN OLAN İBRAHİM HATİPOĞLU’NUN MİRASI GELECEK NESİLLERE EMANET EDİLDİ.

HAKKÂRİ’NİN İLK ÖĞRETMENİ VE MATBAACILARINDAN OLAN İBRAHİM HATİPOĞLU’NUN MİRASI GELECEK NESİLLERE...

İLGİLİ HABERLER

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Öğrenciler Gazzeli Çocuklar İçin 'Barış' ve 'Özgürlük' Balonları Uçurdu
2
Bursa'da 'Spor Günü' Coşkusu Sürüyor — HOBA ile Her Ay 16'sı
3
Kütahya'da Çiftçilere Tarım Bilgilendirme Toplantıları — Kepez ve Işıkkara
4
Nilüfer'de Çocuklar Sanatla Buluştu: Hale Asaf ve Kafka Atölyeleri
5
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan: 'Öğrencilerimiz Üniversitenin Nefesi' — 143 Topluluk
6
Hayalini İşine Kat: Hobinizi Kariyere Dönüştürün
7
YEKDASDER'den Cilo Dağı eteklerinde öğrencilere zeka oyunları ve kırtasiye desteği

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi