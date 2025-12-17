OMÜ'de 'Denetimli Serbestlik Sistemi' paneli: Sosyal hizmet rehabilitasyona odaklandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen "20. Yılında Denetimli Serbestlik Sistemi: İnfazdan Rehabilitasyona Uzanan Yolda Sosyal Hizmetin Rolü" başlıklı panelde, denetimli serbestliğin yalnızca kontrol mekanizması olmaktan öte bir rehabilitasyon ve toplumsal tekrar bağlanma süreci olduğu vurgulandı.

Prof. Dr. Ercümend Ersanlı açılış konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı: "Denetimli serbestlik, infaz sürecinin yalnızca ’denetim’ boyutunu değil; bireyin risklerini azaltan, ihtiyaçlarını görünür kılan ve toplumsal bağlarını onaran bir dönüşüm sürecini temsil etmektedir. Bu dönüşümün merkezinde ise insan onurunu, sosyal adaleti ve hak temelli yaklaşımı önceleyen sosyal hizmet mesleği yer alır. Sosyal hizmet; denetimli serbestlik uygulamalarında değerlendirme, vaka yönetimi, psikososyal destek, aileyle çalışma, bağımlılık ve ruh sağlığı alanında yönlendirme, istihdam ve eğitim bağlantıları, toplumsal kaynaklara erişim ve en önemlisi damgalanmayla mücadele gibi kritik rolleri üstlenir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki; yeniden suç işlemeyi azaltmak yalnızca kurallara uyumu artırmakla değil, aynı zamanda bireyin yaşamındaki kırılganlıkları onarmakla, koruyucu faktörleri güçlendirmekle ve toplumsal katılımını mümkün kılmakla gerçekleşir. Bu nedenle üniversite-kamu iş birliği son derece değerlidir. Bir yandan sahada biriken deneyim, uygulamanın gerçekliğini ve ihtiyaçlarını bize gösterir; diğer yandan akademi, bu deneyimi kanıta dayalı yöntemlerle değerlendirerek geliştirme fırsatı sunar. Bugünkü panelin, hem uygulama perspektifini hem de sosyal hizmetin mesleki katkısını görünür kılacağına inanıyorum. Özellikle öğrencilerimiz için bu tür buluşmalar, derslerde konuşulan kavramların sahadaki karşılığını görmek açısından önemli bir öğrenme zemini oluşturmaktadır" dedi.

Panelin gerçekleştirilmesinde sağladıkları katkılardan dolayı Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Müdür Habil Kanoğlu'na teşekkür edildi. Açılışta, üniversite–kamu iş birliğinin önemine dikkat çekilerek sahadaki deneyimin ihtiyaçları görünür kıldığı, akademinin ise bu deneyimi kanıta dayalı yöntemlerle geliştirerek uygulamaya katkı sunduğu ifade edildi.

Konuşmacılar sahadan deneyimleri paylaştı

Panelde Murat Koç ve İlknur Koca Değim katılımcılarla buluştu. Konuşmacılar, denetimli serbestliğin 20 yıllık birikimi, sahadaki uygulama dinamikleri, karşılaşılan güçlük alanları ve sosyal hizmetin rehabilitasyon odaklı katkıları üzerine değerlendirmeler paylaştı; ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.

Etkinlik, öğrenciler ve paydaş kurum temsilcilerinin katılımıyla; insan odaklı, hak temelli ve toplumsal faydayı önceleyen uygulamaların güçlendirilmesine yönelik ortak değerlendirmelerle sona erdi.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN PANELDE, DENETİMLİ SERBESTLİKTE YALNIZCA KONTROL DEĞİL, BİREYİN REHABİLİTASYONU VE TOPLUMSAL BAĞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİNDE SOSYAL HİZMETİN ÖNEMİ VURGULANDI.