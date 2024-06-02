2024 LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı! Sonuçlar 28 Haziran’da açıklanacak

LGS 2024 Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayınlandı: MEB, LGS 2024 Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarını Erişime Açtı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın soruları ve cevap anahtarlarını resmi web sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden yayınladı. Bu yıl 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenci, LGS sınavına başvurdu.

Sınav Detayları ve Oturumlar

İki oturum halinde düzenlenen sınav, Türkiye genelinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 891 okulda ve 62 bin 663 salonda yapıldı. Yurt dışında ise sınav, 11 merkezde ve 11 okulda, toplam 35 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere, sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Cevap Anahtarları ve Sonuçların Açıklanma Tarihi

Cevap anahtarları, sınavın hemen ardından yayımlandı ve öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan temin edebilecek. LGS merkezi sınav sonuçları ise 28 Haziran tarihinde açıklanacak. Aynı gün, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayınlanacak.

Sözel Bölüm Kitapçığı için tıklayınız

Sayısal Bölüm Kitapçığı için tıklayınız

Öğrenciler ve Veliler İçin Önemli Bilgiler

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler ve veliler yerleştirme süreci hakkında detaylı bilgiye ulaşabilecekler. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, öğrencilere doğru tercih yapma konusunda rehberlik edecek.