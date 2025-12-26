DOLAR
Adana'da Meslek Lisesi Öğrenci Kafesi Hizmete Açıldı

İsmet İnönü Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, okul bahçesinde halka açık kafe açtı; öğrenciler sabah kahvaltısı ve 3 çeşit uygun fiyatlı öğle yemeği sunuyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:31
Adana'da Meslek Lisesi Öğrenci Kafesi Hizmete Açıldı

Adana'da meslek lisesi öğrencilerinin işlettiği kafe açıldı

İsmet İnönü Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Yeme-İçme Bölümü öğretmen ve öğrencileri, okul bahçesinde halka açık bir kafe işletmeye başladı. Mekânda sabah kahvaltısının yanı sıra öğlen 3 çeşit yemek sunuluyor ve satışlar normal bir lokanta veya kafedeki fiyatın yarısına gerçekleştiriliyor.

Eğitimle üretimi birleştiren model

Kafenin amacı, öğrencilerin mesleki deneyim kazanması ve öğrendiklerini uygulamaya dökmesi olarak açıklandı. Uygulamalı eğitimlerin düzenli sürdüğü mekânda hem okul içi personel hem de dışarıdan gelen misafirlere hizmet veriliyor.

Öğretmen ve öğrenci görüşleri

Şerife Haydaran şunları söyledi: "Okulumuzdaki öğretmenlerimize ve dışarıdan her türlü talepte bulunanlara yemek servisi yapıyoruz. Sipariş de alabiliyoruz. Hem bir talebi karşılamak hem de kendimizi gösterebilmek adına böyle bir yola girdik. Çok da iyi oldu"

Fatma Gülten ise gastronomi eğitimine dair, "Öğrencilerimiz 9. sınıftan 12. sınıfa kadar mutfak terimlerini ve uygulamalarını öğreniyor. Bu süreci onlar için daha keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizden 4’ü nisan ayında İspanya’ya giderek Türk yemeklerini tanıtacak. Gece gündüz çalışıyoruz. Çocuklarımızın bu pratikleri kazanması ve belgeleri alabilmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kafede görev yapan öğrenciler de deneyimlerinden memnun. 10. sınıf öğrencisi Esmanur Sarıkaya "Kafede çalıştığım için çok mutluyum. Satışlarda hem gelecek için hazırlık yapmış oluyoruz. Hem öğreniyoruz hem de satış yapıyoruz, çok güzel bir duygu" dedi. Öğrencilerden Ayşe Nur Bağın ise "İleride bir yer açmak istersek diye burada pratik yapıyoruz. Ürünlerimizi sergileyip satıyoruz. Çok güzel bir uygulama oldu" diye konuştu.

