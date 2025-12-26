DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,57 0,67%
ALTIN
6.232,61 -1,01%
BITCOIN
3.810.834,04 -1,04%

Dr. Ahmet Özkul, Mudanya Üniversitesi'nde 'Hayat' Dersi Verdi

Dr. Ahmet Özkul, Mudanya Üniversitesi'nin 'Tecrübe Konuşuyor' etkinliğinde öğrencilere girişimcilik, liderlik ve disiplinin önemini anlattı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:26
Dr. Ahmet Özkul, Mudanya Üniversitesi'nde 'Hayat' Dersi Verdi

Dr. Ahmet Özkul, Mudanya Üniversitesi'nde 'Hayat' Dersi Verdi

Tecrübe Konuşuyor: Girişimcilik ve Yeni Nesil Liderlik

Mudanya Üniversitesi’nin Tecrübe Konuşuyor etkinliğinin konuğu Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul oldu. Moderatörlüğünü Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Mollasalih’in yaptığı etkinlikte Dr. Özkul, öğrencilere girişimcilik ve yeni nesil liderlik konusunda tavsiyelerde bulundu.

Mudanya Üniversitesi’nin iş dünyasıyla kurduğu köprünün bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Özkul,

"Bursalı ailelerin çocuklarının Bursa’da kendi şehirlerinde öğrenim görmesine imkan sağlayan Mudanya Üniversitemizin varlığından büyük memnuniyet duyuyoruz. Başta kadim dostum Gıyasettin Bingöl olmak üzere bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Hayat hikayesini anlatan kitabını öğrencilere imzalayan Dr. Ahmet Özkul, bu kitabı, sıradan bir Anadolu esnaf çocuğunun hastane sahipliğine uzanan yolculuğunu gençlere örnek olması için yazdığını söyledi.

Özkul'un Öğrencilere Tavsiyeleri

"İş hayatına mezun olduktan sonra değil, öğrencilik yıllarınızdan itibaren adım atın. Burada edindiğiniz tecrübeler mezun olduğunuzda sizi farklı kılar. Öğrendiğinizi hayata geçirin, deneyim kazanın. Çünkü gerçek öğrenme, yaşarken başlar. Büyük düşünün ama bunun için hayal değil projeler üretin. Çalışmak ve disiplin olmazsa olmaz. Prensiplere sahip olun."

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ’NİN TECRÜBE KONUŞUYOR ETKİNLİĞİNİN KONUĞU HAYAT SAĞLIK GRUBU YÖNETİM KURULU...

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ’NİN TECRÜBE KONUŞUYOR ETKİNLİĞİNİN KONUĞU HAYAT SAĞLIK GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI DR. AHMET ÖZKUL OLDU. MODERATÖRLÜĞÜNÜ MUDANYA ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERİ ALİ MOLLASALİH’İN YAPTIĞI ETKİNLİKTE DR. ÖZKUL, ÖĞRENCİLERE GİRİŞİMCİLİK VE YENİ NESİL LİDERLİK KONUSUNDA TAVSİYELERDE BULUNDU.

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ’NİN TECRÜBE KONUŞUYOR ETKİNLİĞİNİN KONUĞU HAYAT SAĞLIK GRUBU YÖNETİM KURULU...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kağıthane'de Vasfi Çobanoğlu Okulu 2026 Eğitim Dönemine Hazırlanıyor
2
Petek Genç Dijital Gençlik Merkezi'nde 'Python ile Veri Analizi' Kursu Devam Ediyor
3
Gediz'de Tarhana Üreticisi Demet Bakırdemir, Kız Meslek Lisesi'nde
4
BŞEÜ Genç Ofis'te Model Uçak Kursu Eğitmen Eğitimi Başladı
5
Mehmet Âkif Ersoy Eskişehir'de Hatim Duasıyla Anıldı
6
Dr. Ahmet Özkul, Mudanya Üniversitesi'nde 'Hayat' Dersi Verdi
7
Düzce'de 'Yüksek Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi' Eğitimi

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı