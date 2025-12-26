Dijital Baskı Gençleri Yalnızlaştırıyor — Uğur Okulları'ndan Uyarı

Uğur Okulları Psikolojik, Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Müdürü Aslı Orman, sosyal medyada fenomen olma ve karizmatik görünme arayışının gençleri sosyal çevrelerinden kopardığını ve yalnızlaştırdığını belirtti.

Sosyal medyanın kimlik oluşumundaki rolü

Orman, sosyal medyanın artık gençlerin kimlik oluşturmasında merkezi bir alan haline geldiğini vurguladı. "Fenomen olma" ve "karizmatik görünme" arayışının gençleri gerçek yaşam deneyimlerinden uzaklaştırdığını söyledi. Gençlerin dijital popülerliği bir zorunluluk gibi algılamaya başladığını ifade etti.

Orman, sosyal fenomenlerin sürekli göz önünde olmasının gençler üzerinde güçlü kıyaslama baskısı yarattığını belirterek şunları söyledi: "Gençler, sosyal medyada idealize edilen yaşamlarla kendi yaşamlarını kıyasladıkça yetersizlik hissi derinleşiyor. Bu durum, gerçek sosyal deneyimlerin geri plana itilmesine ve gençlerin içe kapanmasına yol açıyor."

Görünüş baskısı ve yapay kimlik riski

Ergenlik döneminde kimlik arayışının doğal olduğunu hatırlatan Orman, ancak sosyal medyanın bu süreci belirleyici hale getirdiğini belirtti. Gençlerin beğendikleri fenomenlerin davranışlarını örnek almasının onları özgünlükten uzaklaştırıp yapay kimlikleri benimsemeye ittiğini söyledi.

Orman ayrıca, dijital ortamda sürekli görünür olma baskısının gençlerde strese yol açtığını; ekran başında geçen zamanın aile ve arkadaş ilişkilerini zayıflatarak yalnızlık ve değersizlik duygularını artırdığını ifade etti.

Çözüm: Dijital denge ve aile iletişimi

Orman, sürekli içerik üretme ve popüler görünme baskısının kimlik karmaşasına neden olduğunu ve sanal kimliğe bağlı yaşamın gençleri gerçekliklerinden uzaklaştırarak psikolojik dengelerini bozduğunu vurguladı. Tamamen dijitali terk etmek gerçekçi değil, ancak dijital denge ihtiyacının hayati olduğuna dikkat çekti.

Önerilen çözüm yolları arasında gençlerin yüz yüze iletişim becerilerini geliştirmesi, gerçek sosyal ortamlara yönelmesi ve ailelerin açık iletişim kurarak dijital süreci birlikte değerlendirmesi yer aldı. Orman, "Ailelerin gençlerle açık iletişim kurması, sosyal medyanın etkisini anlamaya çalışması ve dijital süreci birlikte değerlendirmesi, yalnızlaşma döngüsünü kırmanın en kritik adımıdır." dedi.

UĞUR OKULLARI PDR MÜDÜRÜ ASLI ORMAN