DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,56 0,67%
ALTIN
6.227,8 -0,93%
BITCOIN
3.803.706,44 -0,86%

Dijital Baskı Gençleri Yalnızlaştırıyor — Uğur Okulları'ndan Uyarı

Uğur Okulları PDR Müdürü Aslı Orman, sosyal medyanın gençlerde yalnızlığa ve yapay kimlik oluşumuna yol açtığını, dijital denginın şart olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:13
Dijital Baskı Gençleri Yalnızlaştırıyor — Uğur Okulları'ndan Uyarı

Dijital Baskı Gençleri Yalnızlaştırıyor — Uğur Okulları'ndan Uyarı

Uğur Okulları Psikolojik, Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Müdürü Aslı Orman, sosyal medyada fenomen olma ve karizmatik görünme arayışının gençleri sosyal çevrelerinden kopardığını ve yalnızlaştırdığını belirtti.

Sosyal medyanın kimlik oluşumundaki rolü

Orman, sosyal medyanın artık gençlerin kimlik oluşturmasında merkezi bir alan haline geldiğini vurguladı. "Fenomen olma" ve "karizmatik görünme" arayışının gençleri gerçek yaşam deneyimlerinden uzaklaştırdığını söyledi. Gençlerin dijital popülerliği bir zorunluluk gibi algılamaya başladığını ifade etti.

Orman, sosyal fenomenlerin sürekli göz önünde olmasının gençler üzerinde güçlü kıyaslama baskısı yarattığını belirterek şunları söyledi: "Gençler, sosyal medyada idealize edilen yaşamlarla kendi yaşamlarını kıyasladıkça yetersizlik hissi derinleşiyor. Bu durum, gerçek sosyal deneyimlerin geri plana itilmesine ve gençlerin içe kapanmasına yol açıyor."

Görünüş baskısı ve yapay kimlik riski

Ergenlik döneminde kimlik arayışının doğal olduğunu hatırlatan Orman, ancak sosyal medyanın bu süreci belirleyici hale getirdiğini belirtti. Gençlerin beğendikleri fenomenlerin davranışlarını örnek almasının onları özgünlükten uzaklaştırıp yapay kimlikleri benimsemeye ittiğini söyledi.

Orman ayrıca, dijital ortamda sürekli görünür olma baskısının gençlerde strese yol açtığını; ekran başında geçen zamanın aile ve arkadaş ilişkilerini zayıflatarak yalnızlık ve değersizlik duygularını artırdığını ifade etti.

Çözüm: Dijital denge ve aile iletişimi

Orman, sürekli içerik üretme ve popüler görünme baskısının kimlik karmaşasına neden olduğunu ve sanal kimliğe bağlı yaşamın gençleri gerçekliklerinden uzaklaştırarak psikolojik dengelerini bozduğunu vurguladı. Tamamen dijitali terk etmek gerçekçi değil, ancak dijital denge ihtiyacının hayati olduğuna dikkat çekti.

Önerilen çözüm yolları arasında gençlerin yüz yüze iletişim becerilerini geliştirmesi, gerçek sosyal ortamlara yönelmesi ve ailelerin açık iletişim kurarak dijital süreci birlikte değerlendirmesi yer aldı. Orman, "Ailelerin gençlerle açık iletişim kurması, sosyal medyanın etkisini anlamaya çalışması ve dijital süreci birlikte değerlendirmesi, yalnızlaşma döngüsünü kırmanın en kritik adımıdır." dedi.

UĞUR OKULLARI PDR MÜDÜRÜ ASLI ORMAN

UĞUR OKULLARI PDR MÜDÜRÜ ASLI ORMAN

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IMC'de Ülker Yörükoğlu BİLSEM'den 40 Öğrenci Madalya Kazandı
2
Dijital Baskı Gençleri Yalnızlaştırıyor — Uğur Okulları'ndan Uyarı
3
Erzincan İl Müftülüğü'nden 605 Kişilik Yarıyıl Umre Semineri
4
Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül 'Kaymakam Mutfakta' Etkinliğine Katıldı
5
Düzce'de 'Yüksek Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi' Eğitimi
6
Anadolu Üniversitesi'nin Türkçe Hamlesi: 123 Ülkeden 4 Bin Öğrenci 'Merhaba' Dedi
7
Hisarcık'ta Verem Haftası Şiir Yarışmasında İl Birincisi Sude Tunç Ödüllendirildi

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı