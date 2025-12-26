IMC'de Ülker Yörükoğlu BİLSEM'den 40 Öğrenci Madalya Kazandı

Denizli'de düzenlenen törenle ödüller sahiplerini buldu

DENİZLİ (İHA) – Dünya genelinden 40’a yakın ülkeden 32 bin 500 öğrencinin katıldığı International Math Challenge Eleme Turunda üstün başarı gösteren Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri dereceye girerek madalya almaya hak kazandı. Geleceğin dâhileri Türkiye’yi Tayland’a gerçekleştirilecek final turunda temsil edecek.

Türkiye’de Global Olympiad Center (GOC) koordinasyonunda uluslararası olarak düzenlenen IMC-International Math Challenge Eleme Turuna bu yıl dünya genelinde yaklaşık 40 ülkeden toplam 32 bin 554 öğrenci katıldı.

Merkez Müdürü Fatih Taylan şunları söyledi: "International Math Challenge yarışmasının değerlendirme süreci, yarışmanın uzun yıllardır uyguladığı bilimsel algoritmalara uygun şekilde küresel performans kriterleri üzerinden yürütülmektedir. Bu yıl yarışmaya Singapur, Azerbaycan, Sırbistan, Nepal, Kanada, Çin, Belçika, Tayland, Özbekistan, Bangladeş, Endonezya, Fransa, Polonya, Japonya, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Güney Kore, Çekya, Bulgaristan, Hindistan, Türkiye, Katar, Irak, Slovenya, Macaristan, Filipinler, Hırvatistan, Kazakistan, İran, Malezya, Suudi Arabistan, Slovakya, İsviçre, Arnavutluk, Pakistan ve Kırgız 32 bin 554 öğrenci katılım gösterdi. Sınav sonuçları yalnızca ülke içi başarıya göre değil; tüm katılımcı ülkelerdeki öğrencilerin toplam performans spektrumu dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu yöntem, öğrencilerin başarı düzeylerinin uluslararası ölçekte karşılaştırılabilirliğini garanti altına alan, istatistiksel olarak test edilmiş ve bilimsel camiada kabul gören bir performans sınıflandırma sistemidir. Böylece her ülkenin öğrencileri aynı referans aralığında değerlendirilmektedir. Kurumumuzda Proje Koordinatörü Kadir Alper Çetin’in danışmanlığında hazırlanılan sınava 65 öğrencimiz katılım göstermiş olup, bunlardan 40 tanesi dünya geneli yapılan sıralama sonucunda dereceye girerek madalya almaya hak kazanmıştır"

Ülker Yörükoğlu BİLSEM’de Proje Koordinatörü Kadir Alper Çetin danışmanlığında sınava hazırlanan 65 öğrenciden 40’ı, dünya geneli sıralamasında dereceye girerek madalya almaya hak kazandı. Madalya ve başarı belgeleri, Merkezefendi Kaymakamlığı’nda düzenlenen törende Kaymakam Abdullah Demir, Pamukkale Belediye Yardımcısı Uğur Çizmecioğlu, Ülker Yörükoğlu BİLSEM Müdürü Fatih Taylan ve Proje Koordinatörü Kadir Alper Çetin tarafından takdim edildi.

Kaymakam Abdullah Demir, öğrenci ve velilerle birlikte madalya teslim anına katılarak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı International Math Challenge (IMC) yarışmasında dereceye girerek madalya almaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti ve onları geleceğin dâhileri olarak nitelendirdi.

Dereceye giren Ülker Yörükoğlu BİLSEM öğrencileri, 2026 yılı Şubat ayında Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleştirilecek International Math Challenge Final Turunda Türkiye’yi temsil edecek.

