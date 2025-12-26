DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,56 0,67%
ALTIN
6.227,8 -0,93%
BITCOIN
3.803.706,44 -0,86%

Erzincan İl Müftülüğü'nden 605 Kişilik Yarıyıl Umre Semineri

Erzincan İl Müftülüğü, Özel Erzincan-2 11 günlük Yarıyıl Tatili Umre Turu'na kayıtlı 605 umreciye seminer düzenledi; bilgilendirme yapıldı ve menenjit aşıları uygulandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:16
Erzincan İl Müftülüğü'nden 605 Kişilik Yarıyıl Umre Semineri

Erzincan İl Müftülüğü'nden Yarıyıl Umre Semineri

Erzincan İl Müftülüğü tarafından, Özel Erzincan-2, 11 günlük Yarıyıl Tatili (Sömestr) Umre Turu'na kayıtlı 605 umreci için düzenlenen umre semineri gerçekleştirildi.

Seminerde verilen bilgiler

Seminerler kapsamında; 16 Ocak 2025 Cuma günü Medine-i Münevvere'ye, 17 Ocak 2025 Cumartesi günü ise Mekke-i Mükerreme/Cidde Havalimanı'na Erzincan'dan direkt uçuşla gidecek olan vatandaşlara, din görevlileri nezaretinde alanında uzman eğitici hocalar tarafından umre ibadetleriyle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Sağlık işlemleri

Seminerlerin ardından tüm umre yolcularına menenjit aşıları uygulanarak sağlık işlemleri tamamlandı.

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN UMRE SEMİNERİ

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN UMRE SEMİNERİ

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IMC'de Ülker Yörükoğlu BİLSEM'den 40 Öğrenci Madalya Kazandı
2
Dijital Baskı Gençleri Yalnızlaştırıyor — Uğur Okulları'ndan Uyarı
3
Erzincan İl Müftülüğü'nden 605 Kişilik Yarıyıl Umre Semineri
4
Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül 'Kaymakam Mutfakta' Etkinliğine Katıldı
5
Düzce'de 'Yüksek Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi' Eğitimi
6
Anadolu Üniversitesi'nin Türkçe Hamlesi: 123 Ülkeden 4 Bin Öğrenci 'Merhaba' Dedi
7
Hisarcık'ta Verem Haftası Şiir Yarışmasında İl Birincisi Sude Tunç Ödüllendirildi

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı