Erzincan İl Müftülüğü'nden 605 Kişilik Yarıyıl Umre Semineri

Erzincan İl Müftülüğü'nden Yarıyıl Umre Semineri

Erzincan İl Müftülüğü tarafından, Özel Erzincan-2, 11 günlük Yarıyıl Tatili (Sömestr) Umre Turu'na kayıtlı 605 umreci için düzenlenen umre semineri gerçekleştirildi.

Seminerde verilen bilgiler

Seminerler kapsamında; 16 Ocak 2025 Cuma günü Medine-i Münevvere'ye, 17 Ocak 2025 Cumartesi günü ise Mekke-i Mükerreme/Cidde Havalimanı'na Erzincan'dan direkt uçuşla gidecek olan vatandaşlara, din görevlileri nezaretinde alanında uzman eğitici hocalar tarafından umre ibadetleriyle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Sağlık işlemleri

Seminerlerin ardından tüm umre yolcularına menenjit aşıları uygulanarak sağlık işlemleri tamamlandı.

