DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,57 0,67%
ALTIN
6.232,61 -1,01%
BITCOIN
3.810.834,04 -1,04%

Düzce'de 'Yüksek Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi' Eğitimi

Düzce TSO ve TOBB ETÜ iş birliğiyle düzenlenen eğitimde Prof. Dr. Ramazan Aktaş, yüksek enflasyonun işletmelere etkilerini ve alınacak stratejileri anlattı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:23
Düzce'de 'Yüksek Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi' Eğitimi

Düzce'de 'Yüksek Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi' Eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Yüksek Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi" eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimin İçeriği

Toplantı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda Prof. Dr. Ramazan Aktaş tarafından verildi. Eğitimde enflasyonun tanımı ve ölçüm yöntemleri, enflasyonun maliyetleri, fiyat istikrarı ve sağladığı faydalar ile Türkiye'de enflasyon sürecinin dinamikleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Ayrıca yüksek enflasyonun işletmeler üzerindeki etkileri; üretim, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, finansman süreçleri ve KOBİ'lerin bankacılık ve kredi ilişkileri başlıkları altında değerlendirildi.

Katılımcılar ve Sonuç

Toplantıya, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar ile Düzce'de faaliyet gösteren firma temsilcileri katıldı. Katılımcılar, yüksek enflasyon ortamında işletmelerin karşılaştığı riskler ve alınabilecek stratejik önlemler konusunda bilgi edinme imkânı buldu.

Eğitim, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI EV SAHİPLİĞİNDE, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ...

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI EV SAHİPLİĞİNDE, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN “YÜKSEK ENFLASYON ORTAMINDA İŞLETME YÖNETİMİ” EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI EV SAHİPLİĞİNDE, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kağıthane'de Vasfi Çobanoğlu Okulu 2026 Eğitim Dönemine Hazırlanıyor
2
Petek Genç Dijital Gençlik Merkezi'nde 'Python ile Veri Analizi' Kursu Devam Ediyor
3
Gediz'de Tarhana Üreticisi Demet Bakırdemir, Kız Meslek Lisesi'nde
4
BŞEÜ Genç Ofis'te Model Uçak Kursu Eğitmen Eğitimi Başladı
5
Mehmet Âkif Ersoy Eskişehir'de Hatim Duasıyla Anıldı
6
Dr. Ahmet Özkul, Mudanya Üniversitesi'nde 'Hayat' Dersi Verdi
7
Düzce'de 'Yüksek Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi' Eğitimi

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı