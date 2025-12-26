Düzce'de 'Yüksek Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi' Eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Yüksek Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi" eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimin İçeriği

Toplantı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda Prof. Dr. Ramazan Aktaş tarafından verildi. Eğitimde enflasyonun tanımı ve ölçüm yöntemleri, enflasyonun maliyetleri, fiyat istikrarı ve sağladığı faydalar ile Türkiye'de enflasyon sürecinin dinamikleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Ayrıca yüksek enflasyonun işletmeler üzerindeki etkileri; üretim, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, finansman süreçleri ve KOBİ'lerin bankacılık ve kredi ilişkileri başlıkları altında değerlendirildi.

Katılımcılar ve Sonuç

Toplantıya, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar ile Düzce'de faaliyet gösteren firma temsilcileri katıldı. Katılımcılar, yüksek enflasyon ortamında işletmelerin karşılaştığı riskler ve alınabilecek stratejik önlemler konusunda bilgi edinme imkânı buldu.

Eğitim, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

