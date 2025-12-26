DOLAR
Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül 'Kaymakam Mutfakta' Etkinliğine Katıldı

Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül, Emirdağ Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü'nün davetiyle 'Kaymakam Mutfakta' etkinliğine katıldı; kandil simidi hazırlanıp paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:36
Emirdağ Meslek Yüksekokulu 'Aşçılık Bölümü' davetiyle düzenlenen etkinlikte kandil simidi hazırlandı

Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül, Emirdağ Meslek Yüksekokulu 'Aşçılık Bölümü''nün daveti üzerine düzenlenen 'Kaymakam Mutfakta' etkinliğine gönüllü olarak katıldı.

Etkinlikte, günün anlam ve önemine binaen kandil simidi hazırlanarak katılımcılara ikram edildi.

Hazırlanan kandil simitleri; başta Emirdağ Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Köse olmak üzere, öğretim üyeleri ve öğrencilerle paylaşıldı. Kandiller kutlandı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlik, akademisyenler ve öğrenciler arasında kaynaşmayı artırdı.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

