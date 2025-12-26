Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül 'Kaymakam Mutfakta' Etkinliğine Katıldı

Emirdağ Meslek Yüksekokulu 'Aşçılık Bölümü' davetiyle düzenlenen etkinlikte kandil simidi hazırlandı

Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül, Emirdağ Meslek Yüksekokulu 'Aşçılık Bölümü''nün daveti üzerine düzenlenen 'Kaymakam Mutfakta' etkinliğine gönüllü olarak katıldı.

Etkinlikte, günün anlam ve önemine binaen kandil simidi hazırlanarak katılımcılara ikram edildi.

Hazırlanan kandil simitleri; başta Emirdağ Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Köse olmak üzere, öğretim üyeleri ve öğrencilerle paylaşıldı. Kandiller kutlandı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlik, akademisyenler ve öğrenciler arasında kaynaşmayı artırdı.

EMİRDAĞ KAYMAKAMI YASİN AKGÜL 'KAYMAKAM MUTFAKTA' ETKİNLİĞİNE KATILDI VE İLGİ GÖRDÜ