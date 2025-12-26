DOLAR
Hisarcık'ta Verem Haftası Şiir Yarışmasında İl Birincisi Sude Tunç Ödüllendirildi

Kütahya'da 79. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası şiir yarışmasında il birincisi olan Hisarcık Şehitleri Ortaokulu öğrencisi Sude Tunç ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:34
Ödül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından takdim edildi

Kütahya'da düzenlenen 79. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ortaokullar arası şiir yarışmasında il birincisi olan Hisarcık Şehitleri Ortaokulu 7/B sınıfı öğrencisi Sude Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

Yarışma, verem hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla il genelinde düzenlendi. Birincilik elde eden Sude Tunç'a ödülünü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci takdim etti.

Ödül töreninde konuşan Hasan Kilitci, Sude Tunç'u elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel alanlardaki çalışmalarını her zaman desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

