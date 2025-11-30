Adana'da Öğrencilere Dijital Güvenlik Eğitimi
Polisten liselilere siber farkındalık semineri
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Evliya Çelebi Uygulama Oteli konferans salonunda lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.
Polis ekipleri, lise öğrencilerinin dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesi amacıyla bir eğitim programı gerçekleştirdi.
Programda bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, dijital okuryazarlık, yasa dışı bahis, sosyal medya güvenliği ve teknoloji bağımlılığı konularında sunum yapıldı.
Programın sonunda öğrencilerin soruları yanıtlandı.
