Adana'da Öğrencilere Dijital Güvenlik Eğitimi

Adana'da polis ekipleri, lise öğrencilerine dijital dünyada karşılaşabilecekleri riskleri anlattı; seminerde siber zorbalık, yasa dışı bahis ve sosyal medya güvenliği ele alındı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:52
Polisten liselilere siber farkındalık semineri

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Evliya Çelebi Uygulama Oteli konferans salonunda lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.

Polis ekipleri, lise öğrencilerinin dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesi amacıyla bir eğitim programı gerçekleştirdi.

Programda bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, dijital okuryazarlık, yasa dışı bahis, sosyal medya güvenliği ve teknoloji bağımlılığı konularında sunum yapıldı.

Programın sonunda öğrencilerin soruları yanıtlandı.

