Sinop'ta Mantar Yetiştiriciliği Kursu Kırsalda Üretimi Canlandırıyor

Sinop'ta Mantar Yetiştiriciliği Kursu Kırsalda Üretimi Güçlendiriyor

Uygulamalı eğitim Mertoğlu Köyü'nde gerçekleştirildi

Sinop’ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Mantar Yetiştiriciliği Kursu"nun uygulamalı bölümü, Mertoğlu Köyündeki eski okul binasında üretim yapan Veli Gör'e ait tesiste gerçekleştirildi.

Eğitim programına İl Müdür Yardımcısı Yusuf Parlak, kurs sorumlusu Mühendis Necat Demirbaş ve kursiyerler katıldı. Parlak, eğitimin önemine değinerek, "Bu çalışma, hem kırsalda üretimin daha profesyonel tekniklerle yapılmasını sağlıyor hem de aile ekonomisine ve il ekonomisine katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Parlak ayrıca, kullanılmayan okul binasının üretime kazandırılmasını değerlendirerek, "Kapalı durumda olan okul binasının üretim amacıyla yeniden kullanılması ve çiftçilerimize fayda sağlaması bizleri memnun etti" dedi.

Program sonunda Parlak, kursiyerlere başarılar dileyip eğitim sürecine katkı sunan personele teşekkür etti. Kurs, kırsal ekonomiye destek ve yerel üretimde kapasite artışı hedefiyle sürdürülüyor.

