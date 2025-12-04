Sinop'ta Mantar Yetiştiriciliği Kursu Kırsalda Üretimi Canlandırıyor

Sinop’ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Mantar Yetiştiriciliği Kursu'nun uygulamalı eğitimi Mertoğlu Köyü'nde yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:56
Sinop'ta Mantar Yetiştiriciliği Kursu Kırsalda Üretimi Canlandırıyor

Sinop'ta Mantar Yetiştiriciliği Kursu Kırsalda Üretimi Güçlendiriyor

Uygulamalı eğitim Mertoğlu Köyü'nde gerçekleştirildi

Sinop’ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Mantar Yetiştiriciliği Kursu"nun uygulamalı bölümü, Mertoğlu Köyündeki eski okul binasında üretim yapan Veli Gör'e ait tesiste gerçekleştirildi.

Eğitim programına İl Müdür Yardımcısı Yusuf Parlak, kurs sorumlusu Mühendis Necat Demirbaş ve kursiyerler katıldı. Parlak, eğitimin önemine değinerek, "Bu çalışma, hem kırsalda üretimin daha profesyonel tekniklerle yapılmasını sağlıyor hem de aile ekonomisine ve il ekonomisine katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Parlak ayrıca, kullanılmayan okul binasının üretime kazandırılmasını değerlendirerek, "Kapalı durumda olan okul binasının üretim amacıyla yeniden kullanılması ve çiftçilerimize fayda sağlaması bizleri memnun etti" dedi.

Program sonunda Parlak, kursiyerlere başarılar dileyip eğitim sürecine katkı sunan personele teşekkür etti. Kurs, kırsal ekonomiye destek ve yerel üretimde kapasite artışı hedefiyle sürdürülüyor.

SİNOP’TA, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE HALK EĞİTİM MERKEZİ İŞ BİRLİĞİYLE "MANTAR...

SİNOP’TA, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE HALK EĞİTİM MERKEZİ İŞ BİRLİĞİYLE "MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU" DÜZENLENDİ.

SİNOP’TA, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE HALK EĞİTİM MERKEZİ İŞ BİRLİĞİYLE "MANTAR...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MCBÜ EngiRank 2025'te Türkiye'de 16., Avrupa'da 226. sırada
2
SAÜ Eğitim Fakültesi Danışma Kurulu, Öğretmen Adaylarını Güçlendirecek Adımları Görüştü
3
Talip Geylan: Öğretmenin saygınlığı eğitim hedefleri için şart
4
Sinop'ta Mantar Yetiştiriciliği Kursu Kırsalda Üretimi Canlandırıyor
5
Gökkuşağı Koleji 2026 Sürdürülebilirlik Raporu: Eğitimde Sürdürülebilir Dönüşüm
6
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Yapay Zeka Zirvesi: Öğrenciler Sektörle Buluştu
7
Kastamonu Üniversitesi'nin Yapay Zeka Destekli Biyosensör Projesi HAVELSAN SUIT'e Kabul Edildi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi