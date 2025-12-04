Bursa'da 647 Öğrenci 'E-Atıksız Zihinler' ile Elektronik Atıkta Bilinçlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'E-Atıksız Zihinler Dijital Bilgi Yarışması'nda 647 öğrenci elektronik atık ve sıfır atık yönetimi konusunda bilgilendirildi ve sertifika aldı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:31
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği E-Atıksız Zihinler Dijital Bilgi Yarışması ile gençler, sıfır atık yönetim sistemi ve elektrikli ve elektronik atıklar konusunda bilgilendirildi.

Etkinlik ve Katılımcılar

Etkinlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü iş birliğiyle Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında düzenlendi. İsrafı Kapat, Faydayı Aç temasıyla hazırlanan yarışmaya Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Tophane MTAL, Atatürk MTAL ve OİB MTAL'den 647 öğrenci katıldı.

Hedef ve Uygulama

Yarışmada bilgisayarlardan telefonlara, küçük ev aletlerinden kablolara kadar tüm elektronik atıkların doğru yönetiminin önemi vurgulandı. Programla, gereksiz enerji kullanımının azaltılması, elektronik eşyaların doğru değerlendirilmesi ve doğa dostu alışkanlıkların yaygınlaştırılması amaçlandı.

Ödüller ve Sertifikalar

Eğitimlerin sonunda katılımcılara dijital sertifika verilirken, yarışmaların her oturumunda ilk 10’a giren 70 öğrenci Büyükşehir Belediyesi B Kafe tesislerinde ikramlarla ödüllendirildi.

Geri Bildirim

Organizasyondan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

