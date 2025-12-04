SAÜ Eğitim Fakültesi Danışma Kurulu, Öğretmen Adaylarını Güçlendirecek Adımları Görüştü

SAÜ Eğitim Fakültesi Danışma Kurulu, 2025-2026 güz dönemi için paydaş iş birliği modelleri, yenilikçi projeler ve öğretmen adaylarının saha performansını güçlendirecek adımları ele aldı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:15
SAÜ Eğitim Fakültesi Danışma Kurulu Toplantısı

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Danışma Kurulu, 2025-2026 eğitim yılı güz dönemi planlamaları kapsamında paydaş kurumlarla iş birliğini güçlendirecek yeni modelleri ve ortak proje alanlarını değerlendirmek üzere toplandı.

Toplantı, fakültenin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve stratejik hedeflere ilişkin bilgilendirme sunumuyla başladı. Oturuma Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Çalışkan başkanlık etti.

Gündem: Zirve, Program Yenilemeleri ve Protokoller

Toplantının ilk bölümünde, Eğitimde Bilim İletişimi Zirvesi planlaması, yenilenen öğretmenlik lisans programları tanıtımı ve SAÜ-İl MEM protokolü çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi yapıldı. Bu başlıklar doğrultusunda yeni dönem iş birliklerine yönelik görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Uygulama Okulları ve Öğretmen Adaylarının Performansı

Kurul üyeleri, uygulama okullarından edinilen deneyimler ışığında öğretmen adaylarının sahadaki performansını değerlendirdi ve geliştirilmesi gereken alanlara ilişkin önerilerini paylaştı. Değerlendirmelerde uygulama sürecinin niteliğinin artırılmasına yönelik somut adımların gerekliliği vurgulandı.

Araştırma İzinleri, Özel Okullar ve Ortak Projeler

Toplantının ikinci bölümünde okullarda yürütülen araştırmaların izin süreçleri, karşılaşılan zorluklar ve mevzuata ilişkin değerlendirmeler ele alındı. Ayrıca özel okullar ile üniversite arasındaki sürdürülebilir iş birliği modellerinin güçlendirilmesi, ortak seminer ve öğretmen eğitimlerinin artırılması tartışıldı.

Kurul, Gençlik ve Spor Müdürlükleriyle yürütülebilecek projeler, sosyal sorumluluk çalışmaları ve TÜBİTAK projelerinde ortak hareket alanlarının genişletilmesi konularında da görüş bildirdi.

Sonuç olarak, toplantıda ortaya konan öneriler ve planlamalar, eğitim fakültesi ile paydaş kurumlar arasındaki iş birliğini derinleştirerek öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

