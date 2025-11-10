ADÜ'de Çevre Kirliliği ve İklim Değişikliği Semineri

ADÜ Aydın MYO'da çevre ve iklim farkındalığı artırıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu (MYO) Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, öğrenciler çevre kirliliği ve iklim değişikliği konularında bilinçlendirildi. Etkinlik, sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Seminerin içeriği

İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Korkmaz Yıldırım tarafından verilen sunumda, çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları detaylı şekilde ele alındı. Yıldırım, öğrencilerin bu kritik konularda bilinçlenmesi için önemli bilgiler paylaştı ve alınabilecek önlemleri vurguladı.

Katılımcılar ve amaç

Seminere Koçarlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Taner Akbaş, Aydın Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Aslıhan Topal ve Öğr. Gör. Cemal Koyuncu ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin amacı, üniversite öğrencilerinin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaktı.

Gelecek programlar ve kapanış

Yıldırım, ilerleyen günlerde "Sıfır Atık" ve Türkiye'deki mevcut durumun ele alınacağı farkındalık seminerlerinin devam edeceğini bildirdi. Etkinlik, katılımcılara verilen teşekkür belgeleri ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

