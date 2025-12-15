ADÜ’nün 2026 Bütçesi Netleşti: 7 Milyar 987 Milyon 86 Bin TL Onaylandı

ADÜ’nün 2026 bütçesi TBMM’de onaylandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yapılan bütçe görüşmeleri sonucunda, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) 2026 yılı bütçesi netleşti.

Yapılan görüşmelerde 7 milyar 987 milyon 86 bin TL olarak kabul edilen bütçenin, üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik ve idari hizmetleri, bilimsel araştırma çalışmaları ile altyapı ve yatırım ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması öngörülüyor.

Bu bütçe ile ADÜ’nün mevcut hizmetlerini sürdürmesi ve planlanan projelerin hayata geçirilmesine yönelik mali çerçeve belirlenmiş oldu.

Kullanım öncelikleri

Kabul edilen bütçenin başlıca kullanım alanları eğitim-öğretim, akademik ve idari hizmetler, bilimsel araştırmalar ile altyapı ve yatırım çalışmaları olarak sıralanıyor.

