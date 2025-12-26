DOLAR
Afet Yönetiminde Veteriner Şart: Prof. Dr. Lokman Aslan'ın Uyarısı

Prof. Dr. Lokman Aslan, afetlerde hayvanların da etkilendiğini belirterek veteriner hekimlerin yangın, salgın ve krizlerde aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:04
Afet Yönetiminde Veteriner Şart: Prof. Dr. Lokman Aslan'ın Uyarısı

Prof. Dr. Lokman Aslan: "Afet yönetimi veteriner hekimsiz olmaz"

IVSA Van Zirvesi'nde veteriner hekimlerin önemi vurgulandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Uluslararası Veteriner Öğrencileri Topluluğu (IVSA Van) tarafından düzenlenen "Kriz anında veteriner hekimin rolü" başlıklı IVSA Van Zirvesi, Cengiz Andiç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, konuşmasında afetlerin sadece insanları değil hayvanları da doğrudan etkilediğini hatırlattı ve veteriner hekimlerin kriz yönetiminde aktif rol alması gerektiğini belirtti.

"Veteriner hekimleri de bir afet durumunda sivil örgütler kurmalıdır. Yangın gibi bir afette yangın ekibimizin olması lazım." diye konuşan Aslan, "Türk Veteriner Hekimleri Birliği veya gönüllü kuruluşlar bünyesinde yangına nasıl müdahale edileceğine yönelik tatbikatlar yapılması gerekiyor. Projeler çerçevesinde bu ekiplerimizi kurmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Aslan, afet yönetiminin önemini özetlerken "Afet yönetimi veteriner hekimsiz olmaz." uyarısında bulundu ve zoonozlarla mücadele çağrısı yaptı: "İleride zoonoz hastalıklarla ve krizlerle mücadele etmek zorundayız. Çünkü köpekleri topladığımız yerlere tilkiler geldi. Eğer tilkiler geliyorsa kuduzla mücadeleye hazırlanın."

Karantina uygulamalarına dikkat çeken Aslan, Covid-19 sürecine atıfta bulunarak, "Bunu Covid-19 sürecinde gördük. En iyi karantinayı, dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu veteriner hekim bilir. Çünkü kuduz çıkar karantina uygular, şap çıkar karantina uygular. Bu yüzden afet ve kriz durumlarında veteriner hekimle birlikte çalışılması gerekir." dedi.

PROF. DR. LOKMAN ASLAN, "KRİZ ANINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ" BAŞLIKLI IVSA VAN ZİRVESİNDE...

PROF. DR. LOKMAN ASLAN, "KRİZ ANINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ" BAŞLIKLI IVSA VAN ZİRVESİNDE KONUŞTU

"KRİZ ANINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ" BAŞLIKLI IVSA VAN ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

