Ağrı'da Yoğun Kar ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara

Ağrı Valiliği: Eğitime 1 Gün Ara

31 Aralık 2025 Çarşamba için tedbir kararı

Ağrı Valiliği, il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi değerlendirmelerine göre 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Ağrı genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi. Bu sebeple oluşabilecek buzlanma riskine karşı tedbir amacıyla il genelindeki tüm okullar, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

24 saat esasına göre hizmet veren kurumlarda ise hizmetlerin aksamaması için gerekli değerlendirmenin birim amirlerince yapılacağı kaydedildi.

