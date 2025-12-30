DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,46 0,06%
ALTIN
6.027,71 -0,89%
BITCOIN
3.793.052,33 -1,45%

Ağrı'da Yoğun Kar ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara

Ağrı'da 31 Aralık 2025 Çarşamba beklenen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:33
Ağrı'da Yoğun Kar ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara

Ağrı Valiliği: Eğitime 1 Gün Ara

31 Aralık 2025 Çarşamba için tedbir kararı

Ağrı Valiliği, il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi değerlendirmelerine göre 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Ağrı genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi. Bu sebeple oluşabilecek buzlanma riskine karşı tedbir amacıyla il genelindeki tüm okullar, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

24 saat esasına göre hizmet veren kurumlarda ise hizmetlerin aksamaması için gerekli değerlendirmenin birim amirlerince yapılacağı kaydedildi.

AĞRI VALİLİĞİ, İL GENELİNDE BEKLENEN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE 31 ARALIK 2025...

AĞRI VALİLİĞİ, İL GENELİNDE BEKLENEN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE 31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ EĞİTİME 1 GÜN SÜREYLE ARA VERİLDİĞİNİ DUYURDU.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş’ta eğitime kar engeli: Okullar 31 Aralık 2025'te 1 gün tatil
2
Ordu Akkuş'ta Yoğun Kar: Eğitime 31 Aralık 2025'te 1 Gün Ara
3
Bingöl'de 31 Aralık 2025'te Eğitime 1 Gün Ara
4
Ağrı'da Yoğun Kar ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara
5
Bahçesaray’da Taşımalı Eğitime 31 Aralık 2025 İçin 1 Gün Ara
6
Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi ile NAFOD'tan Sanat-Eğitim Protokolü
7
TUSAŞ ve YÖK'ten Lisansüstü Eğitim Protokolü: Kurum İçi Eğitimler Kredilendirilecek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları