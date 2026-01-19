AHİTEK 5.0 Gelecek Tasarımı Kampı Eskişehir'de Tamamlandı

Eskişehir'de düzenlenen AHİTEK 5.0 Gelecek Tasarımı Kampı'nda öğrenciler STEM ve tasarım odaklı çalışmalarla fikirleri çözüme dönüştürdü.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:16
AHİTEK 5.0 Gelecek Tasarımı Kampı Eskişehir'de Tamamlandı

AHİTEK 5.0 Gelecek Tasarımı Kampı Eskişehir'de Tamamlandı

Fikirden Çözüme odaklı program başarıyla gerçekleştirildi

Eskişehir ev sahipliğinde düzenlenen AHİTEK 5.0 Gelecek Tasarımı Kampı: Fikirden Çözüme programı başarıyla tamamlandı. Etkinlik, katılımcılara üretim ve yenilik odaklı bir eğitim deneyimi sundu.

Programda mesleki ve teknik eğitim, üretim odaklı, yenilikçi ve değer temelli bir anlayışla ele alındı. Katılımcıların teori ile pratiği bir arada deneyimlemesi hedeflendi ve uygulamalı çalışmalara ağırlık verildi.

Ortaokul, fen lisesi ve meslek lisesi öğrencileri, STEM yaklaşımı, tasarım odaklı düşünme ve proje geliştirme çalışmaları sayesinde fikirlerini uygulanabilir çözümlere dönüştürdü. Öğrencilerin disiplinlerarası çalışmaları öne çıktı.

Ahilik kültüründen ilham alan AHİTEK 5.0, geleceğin üretim ve girişimcilik vizyonuna güçlü bir katkı sundu. Programın katılımcılara sağladığı pratik beceriler ve yenilikçi bakış açısı vurgulandı.

Etkinlik, eğitim-üretim ekosistemine yönelik kazanımlarının yanı sıra öğrencilerin proje odaklı yetkinliklerini geliştirmeye yönelik somut çıktılar ortaya koydu.

ESKİŞEHİR'DE 'AHİTEK 5.0 GELECEK TASARIMI KAMPI: FİKİRDEN ÇÖZÜME' İSİMLİ PROGRAM BAŞARIYLA...

ESKİŞEHİR'DE 'AHİTEK 5.0 GELECEK TASARIMI KAMPI: FİKİRDEN ÇÖZÜME' İSİMLİ PROGRAM BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AHİTEK 5.0 Gelecek Tasarımı Kampı Eskişehir'de Tamamlandı
2
Kütahya Valisi Musa Işın, Öğrencilerin Eğitim Odaklı Podcastini Valilikte Dinledi
3
GİBTÜ, Akademik Yayın Sayısını yüzde 40 Artırdı — Uluslararası Görünürlükte Yükseliş
4
Havran'da Aile Katılımlı Ahşap Boyama Atölyesi'nde Renkli Buluşma
5
EBYÜ Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlandı
6
Şırnak'ta Kar Nedeniyle Özel Kreş ve Anaokulları 1 Gün Tatil
7
Kayseri Bilim Merkezi'nde Yarıyıl Etkinlikleri 20-30 Ocak 2026

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları