AHİTEK 5.0 Gelecek Tasarımı Kampı Eskişehir'de Tamamlandı

Fikirden Çözüme odaklı program başarıyla gerçekleştirildi

Eskişehir ev sahipliğinde düzenlenen AHİTEK 5.0 Gelecek Tasarımı Kampı: Fikirden Çözüme programı başarıyla tamamlandı. Etkinlik, katılımcılara üretim ve yenilik odaklı bir eğitim deneyimi sundu.

Programda mesleki ve teknik eğitim, üretim odaklı, yenilikçi ve değer temelli bir anlayışla ele alındı. Katılımcıların teori ile pratiği bir arada deneyimlemesi hedeflendi ve uygulamalı çalışmalara ağırlık verildi.

Ortaokul, fen lisesi ve meslek lisesi öğrencileri, STEM yaklaşımı, tasarım odaklı düşünme ve proje geliştirme çalışmaları sayesinde fikirlerini uygulanabilir çözümlere dönüştürdü. Öğrencilerin disiplinlerarası çalışmaları öne çıktı.

Ahilik kültüründen ilham alan AHİTEK 5.0, geleceğin üretim ve girişimcilik vizyonuna güçlü bir katkı sundu. Programın katılımcılara sağladığı pratik beceriler ve yenilikçi bakış açısı vurgulandı.

Etkinlik, eğitim-üretim ekosistemine yönelik kazanımlarının yanı sıra öğrencilerin proje odaklı yetkinliklerini geliştirmeye yönelik somut çıktılar ortaya koydu.

