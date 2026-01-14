Kozan'da Kamyon Kamyon Kar: Öğrenciler Unutulmaz Bir Gün Yaşadı

Toroslar'dan getirilen kar okulu şenliğe çevirdi

Torosların eteklerinden kamyonlarla getirilen kar, Adana'nın Kozan ilçesindeki Halit Dağlı İlköğretim Okulu bahçesine döküldü. Saimbeyli ilçesinden getirilen iki kamyon kar sayesinde çocuklar okulda gerçek bir kış gününü yaşadı.

Yarıyıl tatili öncesi düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler ve aileleri kar topu oynayarak eğlendi. Etkinlikte ayrıca sucuk ekmek ikramı yapıldı; organizasyona Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal destek verdi.

Velilerden Hakan Kenger etkinliği, "Çocuklar için çok motive edici, neşe dolu bir gün oldu. Okul yönetimine teşekkür ederiz" sözleriyle değerlendirdi.

Öğrenciler Kaan Kenger ve Ayşegül Sarı, karda oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını ve arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini ifade etti.

Okul Müdürü Seyban Karaköse ise, "Adana’da karla oynamak her çocuğun hayali. Bu hayali gerçekleştirmek için sucuk ekmek şenliğiyle birlikte Saimbeyli’den iki kamyon kar getirdik. Çocuklarımız aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

