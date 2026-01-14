Kozan'da Kamyon Kamyon Kar: Öğrenciler Unutulmaz Bir Gün Yaşadı

Toroslar'dan getirilen iki kamyon kar, Adana Kozan'daki Halit Dağlı İlköğretim Okulu bahçesine döküldü; öğrenciler sucuk ekmek eşliğinde kar keyfi yaşadı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:56
Kozan'da Kamyon Kamyon Kar: Öğrenciler Unutulmaz Bir Gün Yaşadı

Kozan'da Kamyon Kamyon Kar: Öğrenciler Unutulmaz Bir Gün Yaşadı

Toroslar'dan getirilen kar okulu şenliğe çevirdi

Torosların eteklerinden kamyonlarla getirilen kar, Adana'nın Kozan ilçesindeki Halit Dağlı İlköğretim Okulu bahçesine döküldü. Saimbeyli ilçesinden getirilen iki kamyon kar sayesinde çocuklar okulda gerçek bir kış gününü yaşadı.

Yarıyıl tatili öncesi düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler ve aileleri kar topu oynayarak eğlendi. Etkinlikte ayrıca sucuk ekmek ikramı yapıldı; organizasyona Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal destek verdi.

Velilerden Hakan Kenger etkinliği, "Çocuklar için çok motive edici, neşe dolu bir gün oldu. Okul yönetimine teşekkür ederiz" sözleriyle değerlendirdi.

Öğrenciler Kaan Kenger ve Ayşegül Sarı, karda oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını ve arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini ifade etti.

Okul Müdürü Seyban Karaköse ise, "Adana’da karla oynamak her çocuğun hayali. Bu hayali gerçekleştirmek için sucuk ekmek şenliğiyle birlikte Saimbeyli’den iki kamyon kar getirdik. Çocuklarımız aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE YARIYIL TATİLİ ÖNCESİ ÖĞRENCİLER İÇİN UNUTULMAZ BİR HEDİYE...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE YARIYIL TATİLİ ÖNCESİ ÖĞRENCİLER İÇİN UNUTULMAZ BİR HEDİYE HAZIRLANDI.

TOROS DAĞLARI ETEKLERİNDEKİ SAİMBEYLİ İLÇESİNDEN GETİRİLEN İKİ KAMYON KAR, HALİT DAĞLI İLKÖĞRETİM...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akdeniz Üniversitesi'nde PKU Dostu Mutfak Atölyesi: Düşük Proteinli Beslenme Eğitimi
2
Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke Okulları İnceledi, Öğrencilerle Buluştu
3
GSB Müdürü Arslantürk Düzce'de Kariyer Günlerinde Öğrencilerle Buluştu
4
Kozan'da Kamyon Kamyon Kar: Öğrenciler Unutulmaz Bir Gün Yaşadı
5
Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonu Ali Rıza Argun Düzce'de Tebrik Edildi
6
Düzce'de 19 Mayıs İlkokulu Öğrencileri Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde VR Deneyimi
7
Kozan'da Kamyonla Gelen Kar: Adanalı Öğrenciler Unutulmaz Anlar Yaşadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları