Kütahya Valisi Musa Işın, Öğrencilerin Eğitim Odaklı Podcastini Valilikte Dinledi

Kütahya Valisi Musa Işın, öğrencilerin podcast çalışmasını dinledi

Kütahya Valisi Musa Işın, KÜTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerini kabul ederek, öğrenciler tarafından hazırlanan eğitim odaklı podcast çalışmasını valilik makamında dinledi. Ziyaret, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirildi.

Çalışmanın tanıtımı ve katılımcılar

Podcast çalışması; KÜTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Düzgün, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nuray Doğan ile öğrenciler Yusuf Demir, Nuri Tanlıkolu, Niyazi Enes Türkaslan ve Abdülsirat Çetin tarafından tanıtıldı. Öğrenciler, hazırladıkları yayınlarda Türk edebiyatının önde gelen şair ve yazarlarına yer vererek, edebiyatımızın değer katan eserlerini dinleyicilere sundu.

İncelenen eserler ve içerik

Podcastte, Vali Musa Işın’ın kaleme aldığı En Uzun Gece 15 Temmuz adlı eser de ayrıntılı olarak ele alındı. Öğrenciler kitapta yer alan temalar, eserin tarihi arka planı ve verilen mesajları değerlendirerek kapsamlı bir içerik oluşturdu.

Öğrencilerden teşekkür ve değerlendirme

Öğrenciler, Vali Işın’a böylesine anlamlı bir eseri kaleme alarak gençlere öncülük ettiği ve 15 Temmuz gecesinde sergilenen duruşu gelecek nesillere aktardığı için teşekkür etti; benzer acı olayların tekrarlanmaması temennisinde bulundu. Podcast hazırlık sürecinde Vali Işın’ın eserlerini okuyup özetleyerek, eserlerdeki manevi değerleri, önemli hatıraları ve yürütülen çalışmaları ayrıntılı şekilde öğrendiklerini, ayrıca Vali’nin görev anlayışını ve kişiliğini daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade ettiler.

Ziyaretin sonu: imza ve armağan

Ziyaretin sonunda Vali Musa Işın, yazarı olduğu En Uzun Gece 15 Temmuz ve Kürtlerin PKK ile İmtihanı adlı kitaplarını öğrencilere imzalayarak hediye etti.

KÜTAHYA VALİSİ IŞIN, ÖĞRENCİLERİN PODCAST ÇALIŞMASINI DİNLEDİ