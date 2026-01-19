Emre Çay Menteşe MTSK Sınav Alanında İnceleme Yaptı

Yerinde gözlem ve değerlendirme

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe ilçesindeki Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) direksiyon eğitimi ve sınav alanında hafta sonu incelemelerde bulundu.

Çay, Menteşe MTSK Direksiyon Eğitimi ve Sınav Alanı’nda yürütülen uygulamaları yerinde gözlemleyerek sınav sürecini adım adım takip etti. Ziyaret kapsamında komisyon üyeleri ve sınav görevlileri ile bir araya gelerek uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İl Müdürü Çay, sınavların güvenli, sağlıklı ve kurallara uygun bir ortamda gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti ve adayların değerlendirilme kriterleri ile uygulamadaki hassasiyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çay, sınav sürecinin şeffaflık ilkesi doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak görevli personele çalışmalarında başarılar diledi.

