GMKA Destekli 'Balıkesir Yapay Zeka Akademisi' Öğretmen Eğitimi Sona Erdi

GMKA destekli 'Balıkesir Yapay Zeka Akademisi' öğretmen eğitimi tamamlandı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) desteğiyle yürütülen "Balıkesir Yapay Zeka Akademisi: Öğretmen Eğitimi Programı" kapsamında Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki 35 okultan seçilen 50 öğretmene toplam 70 saatlik yoğunlaştırılmış uzmanlık eğitimi verildi.

Eğitimin amacı ve destek programı

Proje, GMKA 2025 Yılı Beşeri ve Sosyal Gelişim Teknik Destek Programı kapsamında desteklenerek, öğretmenlerin dijital yetkinliklerini sınıfa taşıyacak somut bir modele dönüştürmeyi hedefledi. Eğitimler, öğretmenlerin yapay zekayı derslerinde etkin, etik ve eleştirel bir şekilde kullanabilmesi üzerine kurgulandı.

Eğitim içeriği ve süreç

Projenin ilk ayağında katılımcılar 5 gün süren 30 saatlik uygulamalı eğitim kampına alındı. Bu dönemde öğretmenler; üretken yapay zeka prensipleri, dil modelleri, doğal dil işleme teknikleri ve etik kullanım ilkeleri konularında teknik yetkinlik kazandı.

Teknik eğitimin ardından ise öğretmenler, edindikleri becerileri ders içi uygulamalara dönüştürmek üzere 40 saatlik ileri düzey bir atölye çalışmasına katıldı. Bu iki aşama birlikte katılımcılara toplam 70 saatlik uzmanlaşma sağladı.

Senaryo geliştirme: Ders tasarımı ve yeni roller

İkinci aşamada öğretmenler, "Yapay Zeka Destekli Öğrenme Senaryosu" formatı üzerinden kendi branşlarına özel ders tasarımları hazırladı. Hazırlanan senaryolarda insan-yapay zeka iş birliği, beceriler çerçevesi, erdem ve değerler temaları ön plana çıktı. Öğretmenlerin "Prompt Mimarı", öğrencilerin ise "Dijital Kaşif" olarak konumlandığı yeni nesil öğrenme süreçleri modellendi.

Senaryolar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde yer alan beceriler (çözümleme, karar verme), sosyal-duygusal beceriler (öz düzenleme) ve dijital okuryazarlık hedefleriyle birebir eşleştirildi. Yapay zeka kullanımında akademik dürüstlük ve dijital vatandaşlık değerleri merkeze alındı.

Eleştirel kullanım ve doğrulama becerileri

Eğitimlerde öğretmenlere, yapay zekayı yalnızca bir bilgi kaynağı olarak değil, aynı zamanda eleştirel düşünmeyi tetikleyen bir araç olarak kullanmaları öğretilirken; hazırlanan ders senaryolarında öğrencilerin yapay zekanın ürettiği içerikleri doğrulama, hata avcılığı yapma ve sorgulama yöntemleriyle teknolojiyi bilinçli kullanma becerileri kazanmaları amaçlandı.

Yaygınlaştırma ve beklenen etki

Program sonucunda ortaya çıkan 50’den fazla özgün öğrenme senaryosu ve proje taslağının TÜBİTAK, Erasmus+ ve TEKNOFEST gibi ulusal ve uluslararası platformlarda Balıkesir’in başarısını artırması hedefleniyor. Eğitim sonunda hazırlanan nitelikli ders planları, Balıkesir genelindeki diğer öğretmenlerle paylaşılacak ve projenin çarpan etkisiyle binlerce öğrenciye ulaşması sağlanacak.

Sonuç: GMKA destekli program, öğretmenlerin yapay zeka temelli pedagojik dönüşümünü hızlandırarak uygulamaya dönük, etik ve beceri odaklı eğitim modelleri geliştirilmesine katkı sundu.

50 ÖĞRETMENE TOPLAM 70 SAATLİK YOĞUNLAŞTIRILMIŞ UZMANLIK EĞİTİMİ VERİLDİ.